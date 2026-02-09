logo_ukra

Путін за крок до остаточного фіаско: яке критичне рішення готується прийнти диктатор
Путін за крок до остаточного фіаско: яке критичне рішення готується прийнти диктатор

Через труднощі всередині країни Путіну, ймовірно, доведеться обирати між завершенням війни та запуском мобілізаційного сценарію

9 лютого 2026, 08:45
Автор:
Клименко Елена

Перед Володимиром Путіним поступово звужується простір для маневру. Президент України Володимир Зеленський переконаний: через серйозні економічні труднощі та значні втрати російської армії на фронті очільник Кремля може опинитися перед вибором — або зупиняти війну, або оголошувати нову хвилю мобілізації. Часу на ухвалення рішення залишається дедалі менше, зазначив фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Путін за крок до остаточного фіаско: яке критичне рішення готується прийнти диктатор

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключова проблема полягає в тому, що Путін отримує викривлену картину реальності. Через хибні доповіді він навряд чи здатен оцінити ситуацію на фронті об’єктивно та ухвалити своєчасне рішення.

Богданов звернув увагу, що попри певне просування російських військ упродовж останніх місяців, їхні втрати стрімко зростають — передусім через ефективне застосування Україною безпілотних систем. Водночас Росії не вдається досягти технологічної переваги на полі бою.

Експерт вважає, що якщо взимку Кремлю не вдасться психологічно зламати Україну, а нині це виглядає малоймовірним, то навесні Путіну доведеться зробити остаточний і вкрай складний вибір. За умови, якщо він повірить, що російська економіка здатна витримати додаткове навантаження, рішення про мобілізацію можливе. Проте залишається відкритим питання — чи готове до цього російське суспільство.

Богданов також наголосив, що Путін ризикує ухвалити доленосне рішення із запізненням — уже після того, як ситуація стане незворотною. У російському інформаційному просторі й досі домінують вигадані перемоги, зокрема наративи про нібито захоплені населені пункти, які насправді залишаються під контролем України. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Національний банк України представив свій новий прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. За оцінками регулятора, до завершення поточного опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду залишатимуться без змін, проте енергетична система потребує значних інвестицій для відновлення після масованих руйнувань, спричинених обстрілами.



Джерело: https://24tv.ua/zagalna-mobilizatsiya-rosiyi-koli-putin-mozhe-uhvaliti-rishennya_n3005330
