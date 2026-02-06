logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Українців шокували прогнозом після закінчення опалювального сезону: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Українців шокували прогнозом після закінчення опалювального сезону: деталі

НБУ у своєму звіті зробив технічне припущення про можливе підвищення тарифів як міру для стабілізації енергетики

6 лютого 2026, 15:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Національний банк України представив свій новий прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. За оцінками регулятора, до завершення поточного опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду залишатимуться без змін, проте енергетична система потребує значних інвестицій для відновлення після масованих руйнувань, спричинених обстрілами.

Українців шокували прогнозом після закінчення опалювального сезону: деталі

Фото: з відкритих джерел

У своєму Інфляційному звіті НБУ наголосив, що фінансові потреби для стабілізації та ремонту енергетичної інфраструктури зростають, що робить імовірним поетапне коригування тарифів у майбутньому для приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Тобто певне підвищення цін на комунальні послуги може стати необхідним заходом для підтримки фінансового стану енергокомпаній та забезпечення стійкості енергосистеми.

Регулятор також зазначив, що не приймає рішень у сфері тарифної політики і не формує її самостійно, але в прогнозі врахував технічне припущення щодо можливого підвищення вартості електроенергії для населення. Невизначеність щодо термінів і масштабів такого підвищення створює ризик для прогнозу інфляції: різке збільшення тарифів може підсилити інфляційний тиск та вимагати розширення субсидій для громадян. 

Водночас затримка з коригуванням тарифів на житлово-комунальні послуги дозволяє стримувати зростання цін, але негативно впливає на фінансовий стан державних енергетичних компаній, обмежує інвестиційні можливості галузі та відтерміновує необхідне масштабне відновлення інфраструктури. НБУ підкреслює, що питання тарифів є важливим для довгострокової стабільності енергоринку та економіки в цілому.

