Украинцев шокировали прогнозом по окончании отопительного сезона: детали
Украинцев шокировали прогнозом по окончании отопительного сезона: детали

НБУ в своем отчете сделал техническое предположение о возможном повышении тарифов как меры для стабилизации энергетики

6 февраля 2026, 15:40
Национальный банк Украины представил свой новый прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. По оценкам регулятора, до завершения текущего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду будут оставаться без изменений, однако энергетическая система требует значительных инвестиций для восстановления после массированных разрушений, вызванных обстрелами.

Украинцев шокировали прогнозом по окончании отопительного сезона: детали

В своем Инфляционном отчете НБУ подчеркнул, что финансовые потребности для стабилизации и ремонта энергетической инфраструктуры растут, что делает возможным поэтапную корректировку тарифов в будущем для приведения их в экономически обоснованный уровень. То есть, определенное повышение цен на коммунальные услуги может стать необходимой мерой для поддержания финансового состояния энергокомпаний и обеспечения устойчивости энергосистемы.

Регулятор также отметил, что не принимает решений в сфере тарифной политики и не формирует ее самостоятельно, но в прогнозе учел техническое предположение о возможном повышении стоимости электроэнергии для населения. Неопределенность сроков и масштабов такого повышения создает риск для прогноза инфляции: резкое увеличение тарифов может усилить инфляционное давление и потребовать расширения субсидий для граждан.

В то же время, задержка с корректировкой тарифов на жилищно-коммунальные услуги позволяет сдерживать рост цен, но негативно влияет на финансовое состояние государственных энергетических компаний, ограничивает инвестиционные возможности отрасли и откладывает необходимое масштабное восстановление инфраструктуры. НБУ подчеркивает, что вопрос тарифов важен для долгосрочной стабильности энергорынка и экономики в целом.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на низкую эффективность противовоздушной обороны в последние дни, особенно по сбитию вражеских летательных аппаратов.



