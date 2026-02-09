Путин в шаге от окончательного фиаско: какое критическое решение готовится принять диктатор

Перед Владимиром Путиным постепенно сужается простор для маневра. Президент Украины Владимир Зеленский убежден: из-за серьезных экономических трудностей и значительных потерь российской армии на фронте глава Кремля может оказаться перед выбором — либо останавливать войну, либо объявлять новую волну мобилизации. Времени на принятие решения остается все меньше. специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Фото: из открытых источников

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что Путин получает искаженную картину реальности. Из-за ошибочных докладов он вряд ли способен оценить ситуацию на фронте объективно и принять своевременное решение.

Богданов обратил внимание, что, несмотря на определенное продвижение российских войск на протяжении последних месяцев, их потери стремительно растут — прежде всего из-за эффективного применения Украиной беспилотных систем. В то же время, России не удается достичь технологического преимущества на поле боя.

Эксперт считает, что если зимой Кремлю не удастся психологически сломать Украину, а сейчас это выглядит маловероятным, весной Путину придется сделать окончательный и крайне сложный выбор. При условии, что он поверит, что российская экономика способна выдержать дополнительную нагрузку, решение о мобилизации возможно. Однако остается открытым вопрос — готово ли к этому российское общество.

Богданов также подчеркнул, что Путин рискует принять судьбоносное решение с опозданием уже после того, как ситуация станет необратимой. В российском информационном пространстве до сих пор доминируют вымышленные победы, в частности нарративы о якобы захваченных населенных пунктах, которые на самом деле остаются под контролем Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Национальный банк Украины представил свой новый прогноз относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По оценкам регулятора, до завершения текущего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду будут оставаться без изменений, однако энергетическая система требует значительных инвестиций для восстановления после массированных разрушений, вызванных обстрелами.