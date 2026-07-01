Путін за крок до остаточного фіаско: названо три неймовірні сценарії розвитку війни

Російське керівництво опинилося перед вибором подальшого розвитку війни проти України. Серед можливих сценаріїв Кремль розглядає завершення бойових дій, продовження війни через нову хвилю мобілізації або спробу розширити конфлікт, втягнувши до нього країни НАТО шляхом повітряних атак. Таку думку висловив офіцер Сил оборони України та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, атака Росії на держави Північноатлантичного альянсу неминуче матиме відповідь з боку НАТО, що може призвести до ще масштабнішої ескалації. Водночас усередині російської влади, за оцінкою Коваленка, існують різні погляди щодо майбутнього війни. Частина представників політичної верхівки підтримує ідею припинення вогню та переходу до переговорного процесу, однак нині вони не мають вирішального впливу на ухвалення рішень. Більшість російських еліт, як і раніше, схиляється до продовження бойових дій.

"Але російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке наразі не хоче припинити проголошений російський лідер", — зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що системні удари по військових та стратегічних об'єктах на території Росії поступово формують умови, за яких Кремлю дедалі складніше продовжувати війну. На його переконання, саме поєднання дипломатичних зусиль із військовим тиском може змусити Москву переглянути свою позицію.

Коваленко зауважив, що класичні дипломатичні механізми, які спиралися на міжнародне право та переговори, використовувалися ще з 2014 року, однак вони не дали бажаного результату. Причиною цього він назвав принципово різне сприйняття реальності сторонами конфлікту.

"Лише дипломатія з застосуванням силових інструментів наближає російську реальність до реальності справжньої", — підсумував керівник Центру протидії дезінформації.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі дні існує ймовірність нових масованих повітряних атак Росії по території України, зокрема по Києву та області. Про це повідомляють моніторингові ресурси, які припускають, що ворог може застосувати велику кількість ударних безпілотників, а також ракети різних типів, серед яких Х-101, "Іскандер-М", "Циркон" і "Калібр".