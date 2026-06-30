На Київ та область чекає найбільш масований удар РФ: термінове попередження про терміни

У найближчі дні існує ймовірність нових масованих повітряних атак Росії по території України, зокрема по Києву та області. Про це повідомляють моніторингові ресурси, які припускають, що ворог може застосувати велику кількість ударних безпілотників, а також ракети різних типів, серед яких Х-101, "Іскандер-М", "Циркон" і "Калібр".

Фото: з відкритих джерел

За оцінками моніторингових каналів, одними з потенційних цілей можуть стати об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Водночас офіційного підтвердження щодо конкретних напрямків або часу можливих ударів наразі немає.

Окремо начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив, що вже цієї ночі російські війська можуть здійснити масштабний ракетно-дроновий обстріл українських регіонів. У зв'язку з цим він закликав громадян уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно переходити до укриттів.

Українська влада наголошує, що під час підвищеної загрози найважливіше дотримуватися правил безпеки та користуватися інформацією лише з офіційних джерел. У разі оголошення повітряної тривоги громадянам рекомендують негайно пройти до укриття та залишатися там до отримання повідомлення про відбій.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін опинився під новим тиском після масштабної атаки безпілотників на Москву та інші російські регіони. Паралельно Україна продовжує завдавати ударів по військовій та критичній інфраструктурі Росії, а також реалізує заходи, спрямовані на ускладнення логістичного забезпечення окупованого Криму. Про це повідомляє The New York Times.