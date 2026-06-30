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Киев и область ждет наиболее массированный удар РФ: срочное предупреждение о сроках

Оккупанты могут снова атаковать энергетическую инфраструктуру

30 июня 2026, 21:00
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Клименко Елена

В ближайшие дни существует вероятность новых массированных воздушных атак России по территории Украины, в частности, по Киеву и области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, предполагающие, что враг может применить большое количество ударных беспилотников, а также ракеты разных типов, среди которых Х-101, "Искандер-М", "Циркон" и "Калибр".

Киев и область ждет наиболее массированный удар РФ: срочное предупреждение о сроках

Фото: из открытых источников

По оценкам мониторинговых каналов одними из потенциальных целей могут стать объекты критической и энергетической инфраструктуры. В то же время, официального подтверждения относительно конкретных направлений или времени возможных ударов пока нет.

Отдельно начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил, что уже этой ночью российские войска могут осуществить масштабный ракетно-дроновый обстрел украинских регионов. В этой связи он призвал граждан внимательно следить за сообщениями Воздушных сил, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно переходить к укрытиям.

Украинские власти подчеркивают, что при повышенной угрозе важнее всего соблюдать правила безопасности и пользоваться информацией только из официальных источников. При объявлении воздушной тревоги гражданам рекомендуют немедленно пройти до укрытия и оставаться там до получения сообщения об отбое.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин оказался под новым давлением после масштабной атаки беспилотников на Москву и другие российские регионы. Параллельно Украина продолжает наносить удары по военной и критической инфраструктуре России, а также реализует меры, направленные на усложнение логистического обеспечения оккупированного Крыма. Об этом сообщает The New York Times.



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