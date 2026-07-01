Путин в шаге от окончательного фиаско: названы три невероятных сценария развития войны

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Клименко Елена
Российское руководство оказалось перед выбором дальнейшего развития войны против Украины. Среди возможных сценариев Кремль рассматривает завершение боевых действий, продолжение войны через новую волну мобилизации или попытку расширить конфликт, втянув в него страны НАТО путем воздушных атак. Такое мнение высказал офицер сил обороны Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Фото: из открытых источников
По его словам, атака России на государства Североатлантического альянса будет неизбежно ответить со стороны НАТО, что может привести к еще более масштабной эскалации. В то же время внутри российских властей, по оценке Коваленко, существуют разные взгляды относительно предстоящей войны. Часть представителей политической верхушки поддерживает идею прекращения огня и перехода к переговорному процессу, однако в настоящее время они не оказывают решающего влияния на принятие решений. Большинство российских элит по-прежнему склоняется к продолжению боевых действий.
"Но российским элитам, не исключено, придется решать вопрос путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер", — отметил Коваленко.
Он также подчеркнул, что системные удары по военным и стратегическим объектам на территории России постепенно формируют условия, при которых Кремлю все сложнее продолжать войну. По его мнению, именно сочетание дипломатических усилий с военным давлением может заставить Москву пересмотреть свою позицию.
Коваленко отметил, что классические дипломатические механизмы, опиравшиеся на международное право и переговоры, использовались еще с 2014 года, однако они не принесли желаемого результата. Причиной тому он назвал принципиально различное восприятие реальности сторонами конфликта.
"Только дипломатия с применением силовых инструментов приближает российскую реальность к реальности настоящей", — подытожил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшие дни существует вероятность новых массированных воздушных атак России по территории Украины, в частности по Киеву и области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, предполагающие, что враг может применить большое количество ударных беспилотников, а также ракеты разных типов, среди которых Х-101, "Искандер-М", "Циркон" и "Калибр".