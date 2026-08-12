"Путін вже нічого не вирішує": у ЗСУ зробили приголомшливу заяву про шанс припинити війну

Вбивство або усунення Володимира Путіна не стане автоматичною крапкою у війні проти України. Таку думку висловив командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев. За його словами, російська система вже настільки вибудувана, що зміна її керівника не обов’язково призведе до зміни політики.

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"Та Путін ж не рішає. Путін там уже нічого не рішає", — заявив Маришев. Він пояснив, що в Росії сформувався механізм, який може продовжувати працювати незалежно від того, хто опиниться на вершині влади. "Це вже там система вибудована. Там уже кого не постав, воно як маховик репресій буде працювати", — наголосив військови.

На думку командира, значно важливішим фактором можуть стати наслідки війни, які безпосередньо відчує цивільне населення Росії. Причому йдеться не про віддалені регіони, а про найбільші та найвпливовіші міста країни-агресора.

"Впливати на цивільне населення. Немає бензину, нема їжі", — пояснив Маришев.

Він вважає, що перелом у настроях можливий лише тоді, коли проблеми безпосередньо торкнуться мешканців Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст.

"Не на цивільне населення десь там, не знаю, Закавказя, а на цивільне Москви, Санкт-Петербурга і так далі", — підкреслив командир.

За його словами, люди у великих мегаполісах мають "відчути на собі, що таке бути без води, без їжі, без бензину".

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна разом із міжнародними партнерами має спільну стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Росію припинити війну. Основою цього плану є посилення тиску на Кремль, стійкість українських військ на фронті та здатність завдавати ударів у відповідь по військових цілях агресора. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.