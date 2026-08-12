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"Путин уже ничего не решает": в ВСУ сделали потрясающее заявление о шансе прекратить войну

Руслан Марышев считает, что устранение Путина не остановит войну. По его словам, изменить отношение россиян могут блекауты и дефицит ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге

12 августа 2026, 23:50
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Клименко Елена

Убийство или отстранение Владимира Путина не станет автоматической точкой в войне против Украины. Такое мнение высказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Марышев. По его словам, российская система уже настолько выстроена, что смена ее руководителя не обязательно приведет к изменению политики.

"Путин уже ничего не решает": в ВСУ сделали потрясающее заявление о шансе прекратить войну

Фото: из открытых источников

"Да Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает", – заявил Марышев. Он пояснил, что в России сформировался механизм, который может продолжать работу независимо от того, кто окажется на вершине власти. "Это уже там система выстроена. Там уже кого не поставь, оно как маховик репрессий будет работать", — подчеркнул военный.

По мнению командира, более важным фактором могут стать последствия войны, которые непосредственно ощутит гражданское население России. Причем речь идет не об отдаленных регионах, а о крупнейших и влиятельных городах страны-агрессора.

"Влиять на гражданское население. Нет бензина, нет пищи", – объяснил Марышев.

Он считает, что перелом в настроениях возможен только тогда, когда проблемы напрямую затронут жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

"Не на гражданское население где-то там, не знаю, Закавказье, а на гражданское Москвы, Санкт-Петербурга и так далее", — подчеркнул командир.

По его словам, люди в больших мегаполисах должны "ощутить на себе, что такое быть без воды, без еды, без бензина".

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина вместе с международными партнерами имеет общую стратегию, направленную на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Основой этого плана является усиление давления на Кремль, устойчивость украинских войск на фронте и способность наносить ответные удары по военным целям агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме.



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