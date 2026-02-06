Путін вже не зможе масовано гатити по Україні: яке кардинальне рішення прийняте

Канада ухвалила рішення передати Україні ракети типу AIM, які мають посилити можливості протиповітряної оборони та підвищити ефективність перехоплення крилатих ракет. Наразі це озброєння вже прямує до української сторони в межах узгоджених логістичних процедур.

Про подальші кроки оборонної підтримки йшлося під час переговорів між міністром оборони України Михайлом Федоровим та очільником Міністерства національної оборони Канади Девідом Макгінті. Зустріч була присвячена як актуальним безпековим потребам України, так і довгостроковим напрямам співпраці між двома державами.

Окрему увагу сторони приділили можливості укладення угод, спрямованих на розвиток спільного виробництва безпілотних систем. Було відзначено значний потенціал кооперації між українськими та канадськими урядовими структурами, а також приватними компаніями. Україна висловила зацікавленість у співпраці з канадськими розробниками у сфері управління дронами та інтеграції сучасних технологій.

Крім того, важливим напрямом взаємодії залишається підготовка українських військових. Обговорювалася модернізація навчальної системи з акцентом на збереження життя особового складу. Зокрема, йдеться про впровадження моделі передачі знань від найбільш досвідчених фахівців та поступове переміщення навчальних центрів у підземні укриття задля підвищення рівня безпеки.

Паралельно у Сполучених Штатах відбулися бойові випробування перспективної крилатої ракети Rusty Dagger, яка створюється для України в рамках програми ERAM. Під час тесту ракета з реальною бойовою частиною точно вразила визначену ціль. Отримані результати дали змогу зібрати ключові дані для прискореної розробки нової далекобійної та економічно ефективної ударної системи.

