Путин уже не сможет массированно готовить по Украине: какое кардинальное решение принято
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин уже не сможет массированно готовить по Украине: какое кардинальное решение принято

Процесс передачи данного вида вооружения в Украину уже продолжается

6 февраля 2026, 15:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Канада приняла решение передать Украине ракеты типа AIM, которые должны усилить возможности противовоздушной обороны и повысить эффективность перехвата крылатых ракет. Пока это вооружение уже направляется к украинской стороне в рамках согласованных логистических процедур.

Фото: из открытых источников

О дальнейших шагах оборонной поддержки шла речь во время переговоров между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой Министерства национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Встреча была посвящена как актуальным требованиям безопасности Украины, так и долгосрочным направлениям сотрудничества между двумя государствами.

Отдельное внимание стороны уделили возможности заключения соглашений, направленных на развитие совместного производства беспилотных систем. Отмечен значительный потенциал кооперации между украинскими и канадскими правительственными структурами, а также частными компаниями. Украина выразила заинтересованность в сотрудничестве с канадскими разработчиками в области управления дронами и интеграции современных технологий.

Кроме того, важным направлением взаимодействия остается подготовка украинских военных. Обсуждалась модернизация обучающей системы с акцентом на сохранение жизни личного состава. В частности, речь идет о внедрении модели передачи знаний от наиболее опытных специалистов и постепенном перемещении учебных центров в подземные укрытия для повышения уровня безопасности.

Параллельно в Соединенных Штатах прошли боевые испытания перспективной крылатой ракеты Rusty Dagger, которая создается для Украины в рамках программы ERAM. Во время теста ракета с реальной боевой частью поразила определенную цель. Полученные результаты позволили собрать ключевые данные для ускоренной разработки новой дальнобойной и экономически эффективной ударной системы.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России представили испытания новых безэкипажных катеров, управляемых через оптоволоконную связь, оснащенные FPV-дронами. Эксперты издания Defense Express отмечают, что эта технология может значительно повысить угрозу ударов по украинским прибрежным городам, в частности, Одессе и Николаеву.



