Одесі та Миколаєву загрожує велика пастка: стало відомо про страшний винахід РФ

У Росії представили випробування нових безекіпажних катерів, керованих через оптоволоконний зв’язок, які оснащені FPV-дронами. Експерти видання Defense Express зазначають, що ця технологія може значно підвищити загрозу ударів по українських прибережних містах, зокрема Одесі та Миколаєву.

Фото: з відкритих джерел

Російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" опублікував відео випробувань безекіпажного катера "Скорлупа" в акваторії Чорного моря. Головною особливістю цього судна є зв’язок через оптоволоконний кабель. Усередині корпусу катера розташований спеціальний відсік із розсувними дверцятами для розміщення FPV-дронів. За оцінками аналітиків, у відсіку може розташовуватись до двох дронів, ймовірно моделей "Князь Вандал Новгородский" на оптоволокні.

Під час тестів з катера злетів FPV-дрон, який імітував атаку на "Скорлупу" або використовувався як мішень для тренування. Як відзначають експерти, подібні катери Росія розробляє вже тривалий час, але саме "Скорлупа" стала першим зразком, що пішов у серійне виробництво. Хоча точні характеристики і дальність його дії поки що невідомі, судно здатне нести значну котушку з оптоволокном.

За характером випробувань, росіяни планують застосовувати "Скорлупу" для перехоплення українських безекіпажних катерів ще в морі, далеко від узбережжя. Водночас нічого не заважає використовувати його для ударів по прибережних містах, відстань до яких від підконтрольних РФ територій складає близько 60 км.

Виявити катер досить складно через його компактні розміри та відсутність радіовипромінювання. FPV-дрони на оптоволокні також важко помітити і перехопити. Експерти прогнозують, що першими ці дрони можуть атакувати об’єкти протиповітряної оборони, розташовані за десятки кілометрів від узбережжя. Модернізовані FPV-дрони "Князь Вандал Новгородский" мають дальність польоту до 50–65 км, що робить їх потенційно небезпечними для українських оборонних систем.

Портал "Коментарі" вже писав, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України, за попередніми оцінками, зросли до 57,7 млрд доларів, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомили у Національному банку України.