Одессе и Николаеву грозит большая ловушка: стало известно о страшном изобретении РФ

В России представили испытания новых безэкипажных катеров, управляемых через оптоволоконную связь, оснащенные FPV-дронами. Эксперты издания Defense Express отмечают, что эта технология может значительно повысить угрозу ударов по украинским прибрежным городам, в частности, Одессе и Николаеву.

Фото: из открытых источников

Российский научно-производственный центр "Ушкуйник" опубликовал видео испытаний безэкипажного катера "Скорлупа" в акватории Черного моря. Главной особенностью этого судна является связь через оптоволоконный кабель. Внутри корпуса катера расположен специальный отсек с раздвижной дверцей для размещения FPV-дронов. По оценкам аналитиков, в отсеке может располагаться до двух дронов, вероятно, моделей "Князь Вандал Новгородский" на оптоволокне.

Во время тестов с катера взлетел FPV-дрон, имитировавший атаку на "Скорлупу" или использовавшийся как мишень для тренировки. Как отмечают эксперты, подобные катера Россия разрабатывает уже длительное время, но именно "Скорлупа" стала первым образцом, ушедшим в серийное производство. Хотя точные характеристики и дальность его действия пока неизвестны, судно способно нести значительную катушку с оптоволокном.

По характеру испытаний, россияне планируют применять "Скорлупу" для перехвата украинских безэкипажных катеров еще в море, вдали от побережья. В то же время, ничего не мешает использовать его для ударов по прибрежным городам, расстояние до которых от подконтрольных РФ территорий составляет около 60 км.

Обнаружить катер достаточно сложно из-за его компактных размеров и отсутствия радиоизлучения. FPV-дроны на оптоволокне также трудно заметить и перехватить. Эксперты прогнозируют, что первыми эти дроны могут атаковать объекты противовоздушной обороны, расположенные в десятках километров от побережья. Модернизированные FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" имеют дальность полета до 50–65 км, что делает потенциально опасными для украинских оборонных систем.

