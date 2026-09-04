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Путін вже не взмозі гарантувати захист Росії: який терміновий наказ диктатора приголомшує

В ISW заявили, що далекобійні удари України дедалі сильніше демонструють вразливість російського тилу, а Кремль перекладає частину витрат на захист стратегічних об'єктів на приватні компанії

4 вересня 2026, 12:30
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Клименко Елена

Українські далекобійні удари створюють дедалі більше проблем для російської економіки та змушують Кремль шукати нові способи захисту об'єктів у глибокому тилу. Водночас частину відповідальності за протиповітряну оборону Москва фактично перекладає на приватні компанії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін вже не взмозі гарантувати захист Росії: який терміновий наказ диктатора приголомшує

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скрінщшот

Аналітики звернули увагу на заяви Володимира Путіна щодо наслідків українських атак на нафтопереробні підприємства та паливну інфраструктуру. Російський лідер визнав наявність пошкоджень, однак запевнив, що ремонт об'єктів нібито завершать найближчим часом. 

В ISW вважають, що Кремль намагається применшити масштаб проблеми, представляючи дорогі та складні відновлювальні роботи як завдання, з яким влада швидко впорається. 

Водночас Москва запроваджує механізм, за якого власники стратегічних підприємств повинні самі фінансувати та забезпечувати захист своїх об'єктів від безпілотників. Путін також прокоментував свій указ від 24 серпня, що дозволяє федеральній владі вилучати об'єкти критичної інфраструктури у випадках, коли власники не забезпечують необхідного захисту або відновлення. 

Аналітики зазначають, що вимоги до приватних підприємств долучатися до організації ППО почали посилюватися ще навесні. Причиною вони називають складність захисту величезної території Росії наявними військовими засобами.

В ISW вважають, що українська кампанія далекобійних ударів дедалі сильніше демонструє вразливість російського тилу та створює економічні наслідки, які Кремлю стає складніше приховувати від населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з одним із найскладніших періодів для протиповітряної оборони цієї зими через дефіцит ракет-перехоплювачів. Особливе занепокоєння викликає захист великих міст від російських балістичних ракет, тоді як Москва продовжує збільшувати виробництво засобів повітряного нападу, пише Bloomberg.



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