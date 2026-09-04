Захід готує остаттчну зраду України напередодні вирішального удару Путіна: розкрито тривожний інсайд

Україна може зіткнутися з одним із найскладніших періодів для протиповітряної оборони цієї зими через дефіцит ракет-перехоплювачів. Особливе занепокоєння викликає захист великих міст від російських балістичних ракет, тоді як Москва продовжує збільшувати виробництво засобів повітряного нападу, пише Bloomberg.

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Росія нарощує випуск балістичних ракет і реактивних ударних безпілотників. Це дозволяє російським військам проводити інтенсивні атаки на Київ та інші українські міста, створюючи дедалі більше навантаження на систему ППО.

Найскладнішою залишається боротьба з балістикою. Для перехоплення таких цілей Україна значною мірою покладається на американські комплекси Patriot, ефективність яких безпосередньо залежить від наявності достатньої кількості ракет.

Аналітик Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман вважає, що можливості української протиракетної оборони вже не встигають за масштабом загрози, яка продовжує зростати. На його думку, кардинально змінити ситуацію до зими буде надзвичайно складно без суттєвого поповнення запасів перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримати близько 300 ракет для Patriot.

Київ продовжує звертатися до партнерів із проханням прискорити поставки, однак можливості союзників також обмежені. За даними Bloomberg, світові запаси відповідних ракет скоротилися, тому західні держави не поспішають передавати значну частину власних резервів.

Європейські партнери водночас шукають додаткові джерела боєприпасів. Зокрема, обговорюється можливість передачі частини запасів Patriot з Іспанії та Греції. Україна також веде переговори з Південною Кореєю та Японією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих проблем з електропостачанням узимку та подбати про резервні джерела живлення. З такою рекомендацією виступив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник президента України.