logo

BTC/USD

81139

ETH/USD

2525.53

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запад готовит окончательное предательство Украины накануне решающего удара Путина: раскрыт тревожный инсайд
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад готовит окончательное предательство Украины накануне решающего удара Путина: раскрыт тревожный инсайд

Партнеры Украины пытаются найти способы усилить защиту Киева, однако оперативно решить проблему дефицита средств ПВО пока не удается

4 сентября 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина может столкнуться с одним из самых сложных периодов для противовоздушной обороны этой зимой из-за дефицита ракет-перехватчиков. Особую обеспокоенность вызывает защита крупных городов от российских баллистических ракет, тогда как Москва продолжает увеличивать производство средств воздушного нападения, пишет Bloomberg.

Запад готовит окончательное предательство Украины накануне решающего удара Путина: раскрыт тревожный инсайд

Фото: из открытых источников

Россия увеличивает выпуск баллистических ракет и реактивных ударных беспилотников. Это позволяет российским войскам проводить интенсивные атаки на Киев и другие украинские города, создавая все большую нагрузку на систему ПВО.

Самой сложной остается борьба с баллистикой. Для перехвата таких целей Украина в значительной степени полагается на американские комплексы Patriot, эффективность которых напрямую зависит от достаточного количества ракет.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман считает, что возможности украинской противоракетной обороны уже не успевают по масштабу растущей угрозы. По его мнению, кардинально изменить ситуацию к зиме будет очень сложно без существенного пополнения запасов перехватчиков.  

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для прохождения зимнего периода Украине нужно получить около 300 ракет для Patriot.  

Киев продолжает обращаться к партнерам с просьбой ускорить поставки, однако возможности союзников также ограничены. По данным Bloomberg, мировые запасы соответствующих ракет сократились, потому западные государства не спешат передавать значительную часть собственных резервов.

Европейские партнеры вместе с тем ищут дополнительные источники боеприпасов. В частности, обсуждается возможность передачи части запасов Patriot из Испании и Греции. Украина также ведет переговоры с Южной Кореей и Японией.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что украинцам следует заранее подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением зимой и позаботиться о резервных источниках питания. С такой рекомендацией выступил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник президента Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости