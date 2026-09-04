logo

BTC/USD

81139

ETH/USD

2525.53

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин уже не в состоянии гарантировать защиту России: какой срочный приказ диктатора ошеломляет
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин уже не в состоянии гарантировать защиту России: какой срочный приказ диктатора ошеломляет

В ISW заявили, что дальнобойные удары Украины все сильнее демонстрируют уязвимость российского тыла, а Кремль переводит часть расходов на защиту стратегических объектов на частные компании.

4 сентября 2026, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские дальнобойные удары создают все большее количество проблем для российской экономики и заставляют Кремль искать новые способы защиты объектов в глубоком тылу. В то же время, часть ответственности за противовоздушную оборону Москва фактически переводит на частные компании. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Путин уже не в состоянии гарантировать защиту России: какой срочный приказ диктатора ошеломляет

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

Аналитики обратили внимание на заявления Владимира Путина по поводу последствий украинских атак на нефтеперерабатывающие предприятия и топливную инфраструктуру. Российский лидер признал наличие повреждений, однако заверил, что ремонт объектов якобы будет завершен в ближайшее время.  

В ISW считают, что Кремль пытается приуменьшить масштаб проблемы, представляя дорогостоящие и сложные восстановительные работы как задачу, с которой власти быстро справятся.  

В то же время, Москва вводит механизм, при котором владельцы стратегических предприятий должны сами финансировать и обеспечивать защиту своих объектов от беспилотников. Путин также прокомментировал свой указ от 24 августа, разрешающий федеральным властям изымать объекты критической инфраструктуры в случаях, когда владельцы не обеспечивают необходимой защиты или восстановления.  

Аналитики отмечают, что требования к частным предприятиям присоединяться к организации ПВО начали ужесточаться еще весной. Причиной называют сложность защиты огромной территории России имеющимися военными средствами.

В ISW считают, что украинская кампания дальнобойных ударов все сильнее демонстрирует уязвимость российского тыла и создает экономические последствия, которые Кремлю становится сложнее скрывать от населения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с одним из самых сложных периодов для противовоздушной обороны этой зимой из-за дефицита ракет-перехватчиков. Особую обеспокоенность вызывает защита крупных городов от российских баллистических ракет, тогда как Москва продолжает увеличивать производство средств воздушного нападения, пишет Bloomberg.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости