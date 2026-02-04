logo_ukra

Путін вже готує нове пекло для кожного українця: цей сценарій переживуть не всі
НОВИНИ

Путін вже готує нове пекло для кожного українця: цей сценарій переживуть не всі

На сьогодні балістичні засоби ураження стали ключовим інструментом терору РФ, витіснивши раніше масово застосовувані Х-101 і 3М14 "Калібр"

4 лютого 2026, 08:50
Автор:
Клименко Елена

Упродовж січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили безпрецедентно масоване застосування балістичних засобів ураження по території України. Про це повідомив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, аналізуючи динаміку ракетних атак на початку року.

Путін вже готує нове пекло для кожного українця: цей сценарій переживуть не всі

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, вже в перші сім днів січня противник використав 18 балістичних ракет, з яких українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити лише одну. Упродовж другого тижня інтенсивність атак зросла: РОВ застосували 38 ракет типу 9М723 і KN-23, а також ракети 5В55 із комплексів С-300. Загалом у цей період було знищено 11 повітряних цілей. Під час третього тижня місяця з 23 запущених балістичних ракет українська ППО збила 14. Наприкінці січня противник здійснив ще 12 пусків, п’ять із яких були нейтралізовані.

Загалом у січні 2026 року по Україні було застосовано 91 балістичну ракету, що стало новим абсолютним рекордом. Попередній максимум фіксувався в жовтні 2025 року, коли було задіяно 89 таких ракет.

Аналітик наголошує, що балістичні засоби ураження нині перетворилися на ключовий інструмент ракетного терору РОВ, фактично витіснивши крилаті ракети Х-101 і 3М14 "Калібр". У січні балістика застосовувалася у значно більшій кількості, ніж ці типи ракет разом узяті.  Так, ракети Х-101 противник використав лише один раз — у ніч на 20 січня, випустивши 15 одиниць, з яких 13 було збито. "Калібри" застосовувалися в ніч на 9 січня — 22 пуски, 10 із них були перехоплені.

За підсумками місяця балістичні ракети використовувалися майже у 2,5 раза частіше за дозвукові крилаті ракети та запускалися практично щоденно. На думку експерта, протидія балістичним загрозам стане одним із ключових завдань для української ППО у 2026 році, адже противник системно нарощує потенціал саме цього виду озброєння.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський поки не робить публічних заяв про те, чи слід очікувати відповіді на масовану нічну атаку Росії. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він підкреслив, що РФ зірвала будь-які домовленості щодо деескалації та завдала ударів по українській енергетиці.



Джерело: https://t.me/zloyodessit/26452
