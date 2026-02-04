Путин уже готовит новый ад для каждого украинца: этот сценарий переживут не все

В течение января 2026 российские оккупационные войска осуществили беспрецедентно массированное применение баллистических средств поражения по территории Украины. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко, анализируя динамику ракетных атак в начале года.

Фото: из открытых источников

По его оценке, уже в первые семь дней января противник использовал 18 баллистических ракет, из которых украинские силы противовоздушной обороны смогли перехватить только одну. В течение второй недели интенсивность атак возросла: РОВ применили 38 ракет типа 9М723 и KN-23, а также ракеты 5В55 из комплексов С-300. Всего в этот период было уничтожено 11 воздушных целей. Во время третьей недели месяца из 23 запущенных баллистических ракет украинская ПВО сбила 14. В конце января противник совершил еще 12 пусков, пять из которых были нейтрализованы.

Всего в январе 2026 года по Украине была применена 91 баллистическая ракета, что стало новым абсолютным рекордом. Предыдущий максимум фиксировался в октябре 2025 года, когда было задействовано 89 таких ракет.

Аналитик отмечает, что баллистические средства поражения сейчас превратились в ключевой инструмент ракетного террора РОВ, фактически вытеснив крылатые ракеты Х-101 и 3М14 "Калибр". В январе баллистика применялась в гораздо большем количестве, чем эти типы ракет вместе взятые. Так, ракеты Х-101 противник использовал только один раз — в ночь на 20 января, выпустив 15 единиц, из которых 13 были сбиты. "Калибры" применялись в ночь на 9 января — 22 пуска, 10 из них были перехвачены.

По итогам месяца баллистические ракеты использовались почти в 2,5 раза чаще дозвуковых крылатых ракет и запускались практически ежедневно. По мнению эксперта, противодействие баллистическим угрозам станет одной из ключевых задач для украинских ПВО в 2026 году, ведь противник системно наращивает потенциал именно этого вида вооружения.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский пока не делает публичных заявлений о том, следует ли ожидать ответа на массированную ночную атаку России. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он подчеркнул, что РФ сорвала любые договоренности по деэскалации и нанесла удары по украинской энергетике.