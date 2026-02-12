Путін вже давно зупинився б: ексглава MI6 назвав ключ до війни РФ

Росія змогла продовжити повномасштабну війну проти України значною мірою завдяки підтримці Китаю. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяву колишнього керівника британської розвідки MI6 Річарда Мура.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За словами Мура, саме Пекін надав Москві найвагомішу допомогу з початку вторгнення. Він наголосив, що внесок Китаю перевищує підтримку з боку Ірану чи Північної Кореї, хоча саме ці країни частіше згадуються в інформаційному просторі через постачання дронів, озброєння або участь військових.

Ексочільник MI6 переконаний: без китайської підтримки Володимир Путін не зміг би продовжувати війну. Водночас він звернув увагу на масштабні втрати російської армії. За його оцінками, до кінця 2025 року вони досягли рекордного рівня, який буде складно компенсувати навіть за умов активної мобілізації.

Зокрема, лише у грудні 2025 року, за наведеними даними, загинуло близько 30 тисяч російських військових – це співставно із загальними втратами СРСР за десять років війни в Афганістані.

Мур підкреслив, що попри гучні новини про іранські безпілотники чи північнокорейських солдатів, саме китайська підтримка залишається системною опорою, яка дозволяє Кремлю продовжувати агресію проти України.

