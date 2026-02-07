logo_ukra

Зброя замість діалогу: який ультиматум Китай поставив США
Зброя замість діалогу: який ультиматум Китай поставив США

Продаж американських систем ППО Тайбею може зірвати візит Дональда Трампа до Пекіна та загострити відносини двох держав

7 лютого 2026, 08:45
Автор:
Кравцев Сергей

Китай попередив Сполучені Штати, що можливий продаж американських озброєнь Тайваню може поставити під загрозу запланований на квітень візит президента США Дональда Трампа до Пекіна. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

Зброя замість діалогу: який ультиматум Китай поставив США

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Пекін висловив "серйозне занепокоєння" намірами Вашингтона схвалити постачання Тайбею зенітно-ракетних комплексів Patriot та інших систем озброєння. У китайських дипломатичних колах наголосили, що такі кроки здатні негативно вплинути на двосторонні відносини та ускладнити підготовку зустрічі лідерів двох країн.

Питання продажу зброї Тайваню порушувалося і під час телефонної розмови голови КНР Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю, китайський лідер закликав США "виявляти розсудливість" у цьому чутливому питанні. Джерела Financial Times стверджують, що пакет американської військової допомоги Тайваню, що обговорюється, може досягати 20 млрд доларів, хоча остаточна сума залишається предметом дискусій і може бути скоригована.

При цьому деякі американські чиновники вважають, що Пекін блефує і не піде на відміну візиту Трампа, незважаючи на жорстку риторику. За їхніми словами, обидві сторони зацікавлені у збереженні діалогу на найвищому рівні.

Очікується, що пакет озброєнь включатиме чотири системи, серед яких – комплекси Patriot, додаткові системи NASAMS та ще два види оборонних засобів. Візит Трампа до Пекіна раніше анонсувався як спроба стабілізувати відносини після років напруженості, спричиненої торговельними суперечками та стратегічним суперництвом. Однак, як зазначає FT, Китай готовий до дзеркальних кроків, якщо вважатиме, що баланс сил у регіоні порушується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — закінчився другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Цього разу досить скупа інформація про їхні результати. Чи не єдиним з яких вважається перший цьогорічний обмін військовополоненими. Якими є насправді підсумки цих переговорів і чи наблизили вони хоча б на йоту Україну до миру? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.




Джерело: https://www.ft.com/content/06e27fb5-bc9e-4b3d-ac20-7b54757e044e
