Оружие вместо диалога: какой ультиматум Китай поставил США

Китай предупредил Соединенные Штаты, что возможная продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированный на апрель визит президента США Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным издания, Пекин выразил "серьезную обеспокоенность" намерениями Вашингтона одобрить поставки Тайбэю зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем вооружения. В китайских дипломатических кругах подчеркнули, что такие шаги способны негативно повлиять на двусторонние отношения и осложнить подготовку встречи лидеров двух стран.

Вопрос продажи оружия Тайваню поднимался и во время телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, китайский лидер призвал США "проявлять благоразумие" в этом чувствительном вопросе. Источники Financial Times утверждают, что обсуждаемый пакет американской военной помощи Тайваню может достигать 20 млрд долларов, хотя окончательная сумма остается предметом дискуссий и может быть скорректирована.

При этом некоторые американские чиновники считают, что Пекин блефует и не пойдет на отмену визита Трампа, несмотря на жесткую риторику. По их словам, обе стороны заинтересованы в сохранении диалога на высшем уровне.

Ожидается, что пакет вооружений будет включать четыре системы, среди которых – комплексы Patriot, дополнительные системы NASAMS и еще два вида оборонительных средств. Визит Трампа в Пекин ранее анонсировался как попытка стабилизировать отношения после лет напряженности, вызванной торговыми спорами и стратегическим соперничеством. Однако, как отмечает FT, Китай готов к зеркальным шагам, если сочтет, что баланс сил в регионе нарушается.

