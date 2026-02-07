logo

Оружие вместо диалога: какой ультиматум Китай поставил США
НОВОСТИ

Оружие вместо диалога: какой ультиматум Китай поставил США

Продажа американских систем ПВО Тайбэю может сорвать визит Дональда Трампа в Пекин и обострить отношения двух держав

7 февраля 2026, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай предупредил Соединенные Штаты, что возможная продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированный на апрель визит президента США Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Оружие вместо диалога: какой ультиматум Китай поставил США

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным издания, Пекин выразил "серьезную обеспокоенность" намерениями Вашингтона одобрить поставки Тайбэю зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем вооружения. В китайских дипломатических кругах подчеркнули, что такие шаги способны негативно повлиять на двусторонние отношения и осложнить подготовку встречи лидеров двух стран.

Вопрос продажи оружия Тайваню поднимался и во время телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, китайский лидер призвал США "проявлять благоразумие" в этом чувствительном вопросе. Источники Financial Times утверждают, что обсуждаемый пакет американской военной помощи Тайваню может достигать 20 млрд долларов, хотя окончательная сумма остается предметом дискуссий и может быть скорректирована.

При этом некоторые американские чиновники считают, что Пекин блефует и не пойдет на отмену визита Трампа, несмотря на жесткую риторику. По их словам, обе стороны заинтересованы в сохранении диалога на высшем уровне.

Ожидается, что пакет вооружений будет включать четыре системы, среди которых – комплексы Patriot, дополнительные системы NASAMS и еще два вида оборонительных средств. Визит Трампа в Пекин ранее анонсировался как попытка стабилизировать отношения после лет напряженности, вызванной торговыми спорами и стратегическим соперничеством. Однако, как отмечает FT, Китай готов к зеркальным шагам, если сочтет, что баланс сил в регионе нарушается.

Читайте также на портале "Комментарии" — закончился второй раунд переговоров в Абу-Даби. На этот раз достаточно скупа информация об их результатах. Едва ли не единственным из которых считается первый в этом году обмен военнопленными. Каковы на самом деле итоги этих переговоров и приблизили ли они хотя бы на йоту Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.




Источник: https://www.ft.com/content/06e27fb5-bc9e-4b3d-ac20-7b54757e044e
