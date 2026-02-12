Путин уже давно остановился бы: эксглава MI6 назвал ключ к войне РФ

Россия смогла продолжить полномасштабную войну против Украины в значительной степени благодаря поддержке Китая. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявление бывшего руководителя британской разведки MI6 Ричарда Мура.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По словам Мура, именно Пекин оказал Москве наиболее весомую помощь с начала вторжения. Он подчеркнул, что вклад Китая превышает поддержку со стороны Ирана или Северной Кореи, хотя именно эти страны чаще упоминаются в информационном пространстве из-за поставок дронов, вооружения или участия военных.

Эксочельщик MI6 убежден: без китайской поддержки Владимир Путин не смог бы продолжать войну. В то же время, он обратил внимание на масштабные потери российской армии. По его оценкам, к концу 2025 года они достигли рекордного уровня, который будет сложно компенсировать даже при активной мобилизации.

В частности, только в декабре 2025 года, по приведенным данным, погибли около 30 тысяч российских военных – это сопоставимо с общими потерями СССР за десять лет войны в Афганистане.

Мур подчеркнул, что, несмотря на громкие новости об иранских беспилотниках или северокорейских солдатах, именно китайская поддержка остается системной опорой, позволяющей Кремлю продолжать агрессию против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай предупредил Соединенные Штаты, что возможная продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированный на апрель визит президента США Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Также издание "Комментарии" сообщало – выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине: что изменилось.



