Путін втратить все до кінця року: що зламає головні плани Кремля

Дипломатичні треки, посилення санкцій, далекобійні удари України, навіть невдоволення народу — попри всі фактори лідер РФ Володимир Путін продовжує війну проти України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що повністю зламає плани Путіна до кінця 2026 року.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головним фактором зміну самої логіки війни. Кремль розраховує, що Україна та Захід втомляться раніше, а Росія зможе витримати санкції, втрати й економічний тиск.

Злам може настати, якщо Україна продовжить бити по військовій та нафтовій інфраструктурі країни-агресорки, а західна підтримка залишатиметься стабільною. Окрема проблема для Москви — поповнення армії: добровольців може не вистачати, тоді як нова мобілізація здатна створити політичні ризики для Кремля.

За логікою чат-бота, ключовим стане момент, коли ціна продовження війни для Росії різко зросте. Тоді Путін опиниться перед вибором: посилювати війну всупереч внутрішнім проблемам або відмовлятися від частини максималістських вимог.

Чат-бот Gemini називає два головні удари — економічний та технологічний. Модель вважає, що накопичення санкцій, дефіцит робочої сили, проблеми бюджету та скорочення сировинних доходів можуть поступово послабити російську економіку. Якщо ресурсів для утримання військово-промислового комплексу стане недостатньо, Кремлю доведеться шукати вихід.

Другий фактор — системні удари по російському тилу. Регулярне ураження логістичних вузлів, нафтопереробки та оборонних підприємств, на думку чат-бота, може ускладнити забезпечення російських військ. Тобто головний ризик для Путіна — не одномоментна поразка, а поступове виснаження системи.

Чат-бот Grok робить акцент на тому, що Україна вже навчилася бити по найбільш чутливих для Росії об'єктах — нафтовій інфраструктурі, логістиці та складах. Модель припускає: якщо такі атаки до кінця року стануть системними, російській владі доведеться витрачати дедалі більше ресурсів не лише на фронт, а й на захист власного тилу.

Grok формулює головну загрозу для Кремля жорстко: війна може стати проблемою вже всередині самої Росії. Якщо Москва буде змушена одночасно компенсувати втрати на фронті, захищати територію та підтримувати економіку, її нинішній розрахунок на затяжну війну може посипатися.

Усі три чат-боти сходяться в одному: найбільше плани Володимира Путіна може зламати різке зростання ціни війни для Росії. Спільними є також системні удари по тилу та необхідність стабільної підтримки України.

Різниця — в акцентах. ChatGPT ставить на перше місце стійкість України та Заходу, Gemini — економічне виснаження і технологічну перевагу, а Grok — удари по російській нафтовій інфраструктурі, логістиці та тилу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які міста атакуватиме Путін восени.



