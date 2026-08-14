Обстріли будуть ще сильнішими: ці міста та об’єкти Путін атакуватиме восени

Влада Росія сипле черговими погрозами — глава МЗС Сергій Лавров заявив про наміри посилити обстріли України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які міста та об’єкти Росія може обстрілювати з вересня.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT. На думку чат-бота, найбільший ризик зберігається для Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Сум. Серед потенційних цілей — енергетика, теплопостачання, транспортні вузли та промислові підприємства. Особливо небезпечними такі удари можуть стати напередодні холодів. Атаки по енергетиці здатні одночасно бити по економіці та створювати додатковий тиск на цивільне населення.

Тому, за прогнозом ШІ, вересень може стати не початком нового етапу війни, а черговим витком ракетно-дронового терору. Водночас конкретний масштаб атак залежатиме від запасів РФ та ефективності української ППО.

Gemini. Цей чат-бот робить сильніший акцент на енергетиці та військовій логістиці. Серед можливих напрямків він називає газовидобувну інфраструктуру Полтавщини та Харківщини, енергетичні об’єкти, залізничні вузли, паливні бази та підприємства оборонної промисловості.

У переліку міст Gemini називає Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та Полтаву. За його оцінкою, Росія може використовувати осінньо-зимовий період для спроб завдати максимальної шкоди енергосистемі.

Grok. Цей чат-бот також вважає головними напрямками енергетику, логістику та підприємства, пов’язані з обороною. Окремо згадуються залізничні вузли та склади.

Серед міст Grok називає Київ, Харків, Дніпро, Одесу та Львів. Водночас він звертає увагу на ризик ударів по цивільній інфраструктурі, яка може опинятися під обстрілами під приводом нібито військового призначення.

Усі три відповіді сходяться на тому, що головними ризиками з вересня залишатимуться енергетика, логістика, оборонні підприємства та великі міста. Різниця — у конкретних напрямках: ChatGPT обережніше говорить про можливі цілі, Gemini більше акцентує на енергетиці й газовидобутку, а Grok додає Львів та окремо наголошує на небезпеці для цивільної інфраструктури.

Точно передбачити, куди саме битиме Росія, неможливо. Але сценарій нової хвилі атак восени цілком відповідає досвіду попередніх років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про загрозу балістичних обстрілів.