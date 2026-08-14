Власть Россия сыплет очередными угрозами – глава МИД Сергей Лавров заявил о намерениях усилить обстрелы Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие города и объекты Россия может обстреливать с сентября.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT. По мнению чат-бота, наибольший риск сохраняется для Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Сум. Среди потенциальных целей – энергетика, теплоснабжение, транспортные узлы и промышленные предприятия. Особенно опасными такие удары могут оказаться накануне холодов. Атаки по энергетике способны одновременно бить по экономике и создавать дополнительное давление на гражданское население.

Поэтому, по прогнозу ИИ, сентябрь может стать не началом нового этапа войны, а очередным витком ракетно-дронового террора. В то же время, конкретный масштаб атак будет зависеть от запасов РФ и эффективности украинского ПВО.

Gemini. Этот чат-бот делает более сильный акцент на энергетике и военной логистике. В числе возможных направлений он называет газодобывающую инфраструктуру Полтавщины и Харьковщины, энергетические объекты, железнодорожные узлы, топливные базы и предприятия оборонной промышленности.

В списке городов Gemini называет Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и Полтаву. По его оценке, Россия может использовать осенне-зимний период для попыток нанести максимальный ущерб энергосистеме.

Grok. Этот чат-бот также считает главными направлениями энергетику, логистику и предприятия, связанные с обороной. Отдельно упоминаются железнодорожные узлы и склады.

Среди городов Grok называет Киев, Харьков, Днепр, Одессу и Львов. В то же время, он обращает внимание на риск ударов по гражданской инфраструктуре, которая может оказываться под обстрелами под предлогом якобы военного назначения.

Все три ответа сходятся в том, что главными рисками с сентября будут оставаться энергетика, логистика, оборонные предприятия и крупные города. Разница — в конкретных направлениях: ChatGPT более осторожно говорит о возможных целях, Gemini больше акцентирует внимание на энергетике и газодобыче, а Grok добавляет Львов и отдельно подчеркивает опасность для гражданской инфраструктуры.

Точно предсказать, куда именно будет бить Россия, невозможно. Но сценарий новой волны атак осенью полностью отвечает опыту предыдущих лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал об угрозе баллистических обстрелов.