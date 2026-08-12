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Десятки балістичних ракет уже біля кордону з Україною: куди битиме Путін (ОНОВЛЕНО)

Які об’єкти Росія може обстріляти балістику найближчим часом

12 серпня 2026, 21:03
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Кречмаровская Наталия

У мережі інтернет шириться інформація з посиланням на розвідку США щодо найближчого удару балістикою. 

Десятки балістичних ракет уже біля кордону з Україною: куди битиме Путін (ОНОВЛЕНО)

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Повідомляється, що ворог може вдарити по Україні протягом 48 годин, під загрозою — Київ та Київська область. 

Серед можливих об’єктів моніторингові канали називають: 

  • генеруючу та розподільчу критичну енергетичну інфраструктуру (ТЕЦ, ключові ПС надвисокої напруги правобережжя Києва та області (330-750кВ) та окремі ПС високої напруги), 

  • залізничну інфраструктуру,

  • ОПК,

  • держустанови,

  • складську інфраструктуру, 

  • аеродромну інфраструктуру, 

  • військову інфраструктуру,

  • ВНЗ/ВВНЗ.

Під прицілом може опинитись: 

  • Київ обидва береги (Коцюбинське, Нивки, Антонов/Святошин, Грушки/Галагани та район ст. м. Берестейська, Лук'янівка, сектор Лук'янівка — Київський зоопарк, район ЖК "Манхетен сіті", Мінський масив, Почайна, район ст. м. Вокзальна, сектор Вокзал — Вагондепо, Солом'янка, Слобідка, Жуляни, Голосіїв/Іподром, Печерськ, Дарниця). 

  • Область — Вишгород, сектор Вишгород — Мощун, Бровари, Вишневе, Борщагівки/Чайки, Хотів, Макарів, Васильків, Фастів, Біла Церква, ЧЗВ.

Да даними моніторингових каналів у ворога з можливого озброєння:

- 7 “Іскандер-К”.

- 25 балістичних ракет “Іскандер-М”.

- 10 “Цирконів”.

Попереджають про небезпеку для Києва та області після 01:00.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет з'явилась інформація, що російські війська, ймовірно, проводили розвідку західних регіонів України для майбутніх обстрілів.

Військовий експерт Роман Світан розповів, які об’єкти може обстріляти Росія на території західних областей. Під загрозою — газові, нафтові, енергетичні механізми. За його словами, треба працювати з нашими партнерами для того, щоб вони хоч допомогли прикрити важливі об’єкти.




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