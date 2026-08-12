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Десятки баллистических ракет уже у границы с Украиной: куда будет бить Путин (ОБНОВЛЕНО)

Какие объекты Россия может обстрелять баллистику в ближайшее время

12 августа 2026, 21:03
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Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяется информация со ссылкой на разведку США о ближайшем ударе баллистикой.

Десятки баллистических ракет уже у границы с Украиной: куда будет бить Путин (ОБНОВЛЕНО)

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что враг может ударить по Украине в течение 48 часов, под угрозой – Киев и Киевская область.

Среди возможных объектов мониторинговые каналы называют:

  • генерирующую и распределительную критическую энергетическую инфраструктуру (ТЭЦ, ключевые ПС сверхвысокого напряжения правобережья Киева и области (330-750кВ) и отдельные ПС высокого напряжения),

  • железнодорожную инфраструктуру,

  • ОПК,

  • госучреждения,

  • складскую инфраструктуру,

  • аэродромную инфраструктуру,

  • военную инфраструктуру,

  • ВУЗ.

Под прицелом может оказаться:

  • Киев оба берега (Коцюбинское, Нивки, Антонов/Святошин, Грушки/Галаганы и район ст. г. Берестейская, Лукьяновка, сектор Лукьяновка – Киевский зоопарк, район ЖК "Манхетен сити", Минский массив, Почайная, район ст. м. Вокзальная, сектор Вокзал — Вагондепо, Соломенка, Слободка, Жуляны, Голосеев/Ипподром, Печерск, Дарница).

  • Область – Вышгород, сектор Вышгород – Мощун, Бровары, Вишневое, Борщаговки/Чайки, Хотов, Макаров, Васильков, Фастов, Белая Церковь, ЧЗВ.

К данным мониторинговых каналов у врага по возможному вооружению:

- 7 "Искандер-К".

- 25 баллистических ракет "Искандер-М".

- 10 "Цирконов".

Предупреждают об опасности для Киева и области после 1:00.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появилась информация, что российские войска, вероятно, проводили разведку западных регионов Украины для будущих обстрелов.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какие объекты может обстрелять Россия на территории западных областей. Под угрозой – газовые, нефтяные, энергетические механизмы. По его словам, нужно работать с нашими партнерами, чтобы они хоть помогли прикрыть важные объекты.




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