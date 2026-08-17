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Путин потеряет все до конца года: что сломает главные планы Кремля

Искусственный интеллект назвал главные факторы, которые могут сорвать планы кремлевского лидера Владимира Путина в 2026 году

17 августа 2026, 17:23
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Кречмаровская Наталия

Дипломатические треки, усиление санкций, дальнобойные удары Украины, даже недовольство народа — несмотря на все факторы, лидер РФ Владимир Путин продолжает войну против Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что полностью сломает планы Путина до конца 2026 года.

Путин потеряет все до конца года: что сломает главные планы Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главным фактором изменение самой логики войны. Кремль рассчитывает, что Украина и Запад устанут раньше, а Россия сможет выдержать санкции, потери и экономическое давление.

Слом может наступить, если Украина продолжит бить по военной и нефтяной инфраструктуре страны-агрессорки, а западная поддержка будет оставаться стабильной. Отдельная проблема для Москвы – пополнение армии: добровольцев может не хватать, тогда как новая мобилизация способна создать политические риски для Кремля.

По логике чат-бота, ключевым станет момент, когда цена продолжения войны для России резко возрастет. Тогда Путин окажется перед выбором: усугублять войну вопреки внутренним проблемам или отказываться от части максималистских требований.

Чат-бот Gemini называет два главных удара – экономический и технологичный. Модель считает, что скопление санкций, дефицит рабочей силы, трудности бюджета и сокращение сырьевых доходов могут равномерно ослабить русскую экономику. Если ресурсов для удержания военно-промышленного комплекса станет недостаточно, Кремлю придется искать выход.

Второй фактор – системные удары по русскому тылу. Регулярное поражение логистических узлов, нефтепереработки и оборонных предприятий, по мнению чат-бота, может усложнить обеспечение российских войск. То есть главный риск для Путина – не одномоментное поражение, а постепенное истощение системы.

Чат-бот Grok делает акцент на том, что Украина уже научилась бить по наиболее чувствительным для России объектам – нефтяной инфраструктуре, логистике и складам. Модель предполагает: если такие атаки к концу года станут системными, российским властям придется тратить все больше ресурсов не только на фронт, но и на защиту собственного тыла.

Grok формулирует главную угрозу Кремлю жестко: война может стать проблемой уже внутри самой России. Если Москва будет вынуждена одновременно компенсировать потери на фронте, защищать территорию и поддерживать экономику, то ее нынешний расчет на затяжную войну может посыпаться.

Все три чат-бота сходятся в одном: больше всего планы  Владимира Путина может сломать резкий рост цены войны для России. Совместны также системные удары по тылу и необходимость стабильной поддержки Украины.

Разница – в акцентах. ChatGPT ставит во главу угла устойчивость Украины и Запада, Gemini — экономическое истощение и технологическое преимущество, а Grok — удары по российской нефтяной инфраструктуре, логистике и тылу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие города будет атаковать Путин осенью.




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