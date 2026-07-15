Путін втратить останнє: лідеру РФ готують жорсткий сценарій

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Кречмаровская Наталия
Світові медіа почали повідомляти про можливий план Китаю змінити ключову фігуру російської влади — Володимира Путіна.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про можливі сценарії та рішення Китаю. За його словами, Китай почав за лаштунками готуватися до можливого завершення політичної епохи Володимира Путіна та потенційної зміни влади в Росії. Він зазначив, що ситуація для російського лідера відверто погана — Росія повністю залежить від Китаю і Китай хоче і отримає максимум.
Заміну Путіна та списання на нього всіх “заслуг” було б вигідним сценарієм для російських еліт. Такі припущення обговорювалися ще у перші роки повномасштабної війни РФ проти України. А якщо такий сценарій розіграє Китай, то, як зазначає військовий, російські еліти його повністю підтримають.
За його словами, можливі два сценарії — можливо Путіну запропонують добровільно передати владу, за що йому залишать гарантії, майно та спокійну старість. Однак, якщо він відмовиться, його просто “знесуть”. І, зазначив військовий, жалітися Путіну нікому — ні Трамп, ні Європа його не буде захищати від Китаю.
З такою фігурою, зазначає Сазонов, Китай буде працювати, однак не випускатиме із положення свого придатка.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій для Путіна у війні проти України.