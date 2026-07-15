Путін втратить останнє: лідеру РФ готують жорсткий сценарій

Світові медіа почали повідомляти про можливий план Китаю змінити ключову фігуру російської влади — Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про можливі сценарії та рішення Китаю. За його словами, Китай почав за лаштунками готуватися до можливого завершення політичної епохи Володимира Путіна та потенційної зміни влади в Росії. Він зазначив, що ситуація для російського лідера відверто погана — Росія повністю залежить від Китаю і Китай хоче і отримає максимум.

Заміну Путіна та списання на нього всіх “заслуг” було б вигідним сценарієм для російських еліт. Такі припущення обговорювалися ще у перші роки повномасштабної війни РФ проти України. А якщо такий сценарій розіграє Китай, то, як зазначає військовий, російські еліти його повністю підтримають.

За його словами, можливі два сценарії — можливо Путіну запропонують добровільно передати владу, за що йому залишать гарантії, майно та спокійну старість. Однак, якщо він відмовиться, його просто “знесуть”. І, зазначив військовий, жалітися Путіну нікому — ні Трамп, ні Європа його не буде захищати від Китаю.

“Путін слабшає, Путін зручний для Китаю, але мені здається, що все, що Китай міг отримати з Путіна, він уже отримав. Далі Путін не потрібний. Можливо, і воююча, бідна Росія, залежна від Китаю, далі цим вектором руху Пекіну не потрібна. Він і так отримує все. Контролює російські підприємства. За борги, які наробила Росія, він може забрати просто акціями. Після цього прибирають фігуру кривавого диктатора, якого не сприймає Захід. Ставить якогось лояльного економіста, пристойну людину, яка зрікається гріхів попередника, укладає мир, веде країну до роззброєння, виплачує компенсації Україні”, — розповів про ймовірний сценарій військовий.

З такою фігурою, зазначає Сазонов, Китай буде працювати, однак не випускатиме із положення свого придатка.

"Росія давно стала молодшим партнером Китаю, повністю залежним навіть не партнером фактично, а придатком. Ласкаво просимо до нового формату Радянського Союзу. Тільки тепер це буде не Радянський Союз, а китайський Союз. А Росія буде республікою чи, як кажуть у Китаї, провінцією. Шикарний результат, логічний результат, передбачуваний результат”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій для Путіна у війні проти України.



