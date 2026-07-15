Путин потеряет последнее: лидеру РФ готовят жесткий сценарий

Мировые медиа начали сообщать о возможном плане Китая изменить ключевую фигуру российских властей – Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о возможных сценариях и решениях Китая. По его словам, Китай начал за кулисами готовиться к возможному завершению политической эпохи Владимира Путина и потенциальной смене власти в России. Он отметил, что ситуация для российского лидера откровенно плохая – Россия полностью зависит от Китая и Китай хочет и получит максимум.

Замену Путина и списание на него всех заслуг было бы выгодным сценарием для российских элит. Подобные предположения обсуждались еще в первые годы полномасштабной войны РФ против Украины. Если такой сценарий разыграет Китай, то, как отмечает военный, российские элиты его полностью поддержат.

По его словам, возможны два сценария — возможно, Путину предложат добровольно передать власть, за что ему оставят гарантии, имущество и спокойную старость. Однако, если он откажется, его просто снесут. И, отметил военный, жаловаться Путину некому – ни Трамп, ни Европа его не будет защищать от Китая.

"Путин слабеет, Путин удобен для Китая, но мне кажется, что все, что Китай мог получить из Путина, он уже получил. Дальше Путин не нужен. Возможно, и воюющая, бедная Россия, зависимая от Китая, далее этим вектором движения Пекину не нужна. Он и так получает все. Контроль российских предприятий. За долги, которые сделала Россия, он может забрать просто акциями. После этого убирают фигуру кровавого диктатора, не воспринимаемого Западом. Ставит какого-то лояльного экономиста, приличного человека, который отрекается от грехов предшественника, заключает мир, ведет страну к разоружению, выплачивает компенсации Украине”, — рассказал о предполагаемом военном сценарии.

С такой фигурой, отмечает Сазонов, Китай будет работать, однако не будет упускать из положения своего придатка.

"Россия давно стала младшим партнером Китая, полностью зависимым даже не партнером фактически, а придатком. Добро пожаловать в новый формат Советского Союза. Только теперь это будет не Советский Союз, а китайский Союз. Россия же будет республикой или, как говорят в Китае, провинцией. Шикарный результат, логический результат, предполагаемый результат”, — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии для Путина в войне против Украины.



