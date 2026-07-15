Путин потеряет последнее: лидеру РФ готовят жесткий сценарий

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Кречмаровская Наталия
Мировые медиа начали сообщать о возможном плане Китая изменить ключевую фигуру российских властей – Владимира Путина.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о возможных сценариях и решениях Китая. По его словам, Китай начал за кулисами готовиться к возможному завершению политической эпохи Владимира Путина и потенциальной смене власти в России. Он отметил, что ситуация для российского лидера откровенно плохая – Россия полностью зависит от Китая и Китай хочет и получит максимум.
Замену Путина и списание на него всех заслуг было бы выгодным сценарием для российских элит. Подобные предположения обсуждались еще в первые годы полномасштабной войны РФ против Украины. Если такой сценарий разыграет Китай, то, как отмечает военный, российские элиты его полностью поддержат.
По его словам, возможны два сценария — возможно, Путину предложат добровольно передать власть, за что ему оставят гарантии, имущество и спокойную старость. Однако, если он откажется, его просто снесут. И, отметил военный, жаловаться Путину некому – ни Трамп, ни Европа его не будет защищать от Китая.
С такой фигурой, отмечает Сазонов, Китай будет работать, однако не будет упускать из положения своего придатка.
Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии для Путина в войне против Украины.