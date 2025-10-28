Путін всіма силами наступає на Сумщину: озвучено вкрай насторожуючий прогноз

Попри спроби штурму, в російських сил майже не залишилося резервів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Фото: з відкритих джерел

Одним із мотивів противника є демонстрація нібито "перемог" Дональду Трампу. Володимир Путін неодноразово стверджував, що Росія має стратегічну перевагу на фронті, тому відмовляється від припинення бойових дій.

За словами Зеленського, реальна ситуація інша: для продовження наступу на Покровськ ворог вже змушений перекидати війська з інших напрямків.

"На Сумщині в них практично немає сил. Основні резерви будуть перекинуті на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу для демонстрації своїх нібито досягнень Трампу у них немає", — наголосив президент.

Незважаючи на це, окупанти продовжують тероризувати українські регіони. На Сумщині майже щодня чути вибухи: ворог обстрілює як цивільні об’єкти, так і критичну інфраструктуру, прагнучи завдати максимальної шкоди перед зимою.

Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони. Так, 24 жовтня російські обстріли вразили об’єкти цивільної інфраструктури у шести громадах області. 26 жовтня дрон атакував рейсовий автобус, що призвело до загибелі одного чоловіка та поранення 12 пасажирів, серед яких були діти. Раніше дрони-камікадзе влучили у залізничну інфраструктуру: постраждали двоє працівників локомотивної бригади, пошкоджено рухомий склад і колії.

