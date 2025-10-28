Путин всеми силами наступает на Сумщину: озвучен крайне настораживающий прогноз

Несмотря на попытки штурма, у российских сил почти не осталось резервов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Фото: из открытых источников

Одним из мотивов противника является демонстрация якобы "побед" Дональда Трампа. Владимир Путин неоднократно утверждал, что у России есть стратегическое преимущество на фронте, поэтому отказывается от прекращения боевых действий.

По словам Зеленского, реальная ситуация иная: для продолжения наступления на Покровск враг уже вынужден опрокидывать войска из других направлений.

"На Сумщине у них практически нет сил. Основные резервы будут опрокинуты на Покровск. Они понимают, что больше времени для демонстрации своих якобы достижений Трампа у них нет", — подчеркнул президент.

Несмотря на это, оккупанты продолжают терроризировать украинские регионы. На Сумщине почти каждый день слышны взрывы: враг обстреливает как гражданские объекты, так и критическую инфраструктуру, стремясь нанести максимальный ущерб перед зимой.

Больше всего пострадали Сумский и Шосткинский районы. Так, 24 октября российские обстрелы поразили объекты гражданской инфраструктуры в шести общинах области. 26 октября дрон атаковал рейсовый автобус, что привело к гибели одного мужчины и ранению 12 пассажиров, среди которых были дети. Ранее дроны-камикадзе попали в железнодорожную инфраструктуру: пострадали двое работников локомотивной бригады, поврежден подвижной состав и колеи.

