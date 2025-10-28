Біда буде страшною: українців попередили про неминучу помсту Путіна

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у коментарі для Главреду розповів, як українські війська виявили слабке місце дамби Бєлгородського водосховища та завдали руйнівного удару. Він пояснив, як затоплення частини Бєлгородської області вплине на фронт на Харківщині, створить проблеми для російських військ і як Путін може відреагувати на зруйновану дамбу.

Фото: з відкритих джерел

За словами Жданова, Росія цілком здатна спробувати атакувати дамбу у Вишгороді, особливо на тлі зниження ефективності української ППО, що робить таку загрозу реальною. Військовий підкреслив, що під час минулої атаки на ГЕС у Вишгороді ворог не бив по шлюзу, а лише по машинному залу, тому можливість повного руйнування Київської дамби залишається.

"Все залежатиме від того, чим Росія завдасть удару. Якщо застосують балістичні ракети, наслідки можуть бути серйозними", — зауважив Жданов.

Він також зазначив, що після удару по Бєлгородській дамбі Кремль отримав чітке розуміння, як саме Україна вразила інфраструктуру, і може спробувати повторити атаку на слабкі ділянки Київської дамби. Аналогічно, як під час боротьби з безпілотниками "шахедами" українці почали використовувати легкомоторну авіацію, Росія вже закуповує літаки Як-52 з кулеметами для протидії дронам.

Тож існує реальна ймовірність удару у відповідь по дамбі Київського водосховища, що може призвести до серйозних наслідків для регіону.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін знову вдається до тактики погроз, обираючи моменти, коли ситуація на фронті або у геополітиці змінюється. Тоді він починає "брязкати зброєю" та висувати вимоги. Політолог Петро Олещук пояснив, що раніше ця стратегія дозволяла Путіну ефективно тиснути на західних лідерів, і саме тому він продовжує її використовувати.