Беда будет страшна: украинцев предупредили о неминуемой мести Путина

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии Главреду рассказал, как украинские войска обнаружили слабое место дамбы Белгородского водохранилища и нанесли разрушительный удар. Он объяснил, как затопление части Белгородской области повлияет на фронт в Харьковской области, создаст проблемы для российских войск и как Путин может отреагировать на разрушенную дамбу.

Фото: из открытых источников

По словам Жданова, Россия вполне способна попытаться атаковать дамбу в Вышгороде, особенно на фоне снижения эффективности украинского ПВО, что делает такую угрозу реальной. Военный подчеркнул, что во время минувшей атаки на ГЭС в Вышгороде враг не бил по шлюзу, а только по машинному залу, поэтому возможность полного разрушения Киевской дамбы остается.

"Все будет зависеть от того, чем Россия нанесет удар. Если применят баллистические ракеты, последствия могут быть серьезными", — отметил Жданов.

Он также отметил, что после удара по Белгородской дамбе Кремль получил ясное понимание, как именно Украина поразила инфраструктуру, и может попытаться повторить атаку на слабые участки Киевской дамбы. Аналогично, как во время борьбы с беспилотниками "шахедами" украинцы начали использовать легкомоторную авиацию, Россия уже закупает самолеты Як-52 с пулеметами для противодействия дронам.

Поэтому существует реальная вероятность ответного удара по дамбе Киевского водохранилища, что может привести к серьезным последствиям для региона.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин снова прибегает к тактике угроз, выбирая моменты, когда ситуация на фронте или в геополитике меняется. Тогда он начинает "бряцать оружием" и выдвигать требования. Политолог Петр Олещук пояснил, что ранее эта стратегия позволяла Путину эффективно давить на западных лидеров, и именно поэтому он продолжает использовать ее.