Путін вперто тисне на Лукашенка: озвучено несподіваний сценарій наступу з Білорусі

Питання можливої загрози з боку Білорусі регулярно повертається в інформаційний простір України та викликає занепокоєння серед громадян. Військовий експерт Іван Ступак зазначає, що подібні дискусії виникають кілька разів на рік, однак нині немає жодних об’єктивних ознак підготовки нового наступу з білоруської території. За його словами, біля українського кордону не спостерігається накопичення російських чи білоруських військ, важкої техніки або створення ударних угруповань.

Експерт наголошує, що на цей момент ризик прямої агресії з боку Білорусі залишається мінімальним. Водночас ситуація може змінитися у будь-який момент, тому північний напрямок перебуває під постійним контролем українських та західних спецслужб. Моніторингом займаються військова розвідка, прикордонники, а також міжнародні партнери України, які відстежують будь-які переміщення військових сил у прикордонних районах.

Ступак підкреслив, що серйозним сигналом для України могло б стати зосередження біля кордону щонайменше п’яти тисяч військових. Менші угруповання, на його думку, не становлять реальної загрози для масштабного вторгнення. Для порівняння він нагадав, що на початку повномасштабної війни у 2022 році через територію Білорусі в Україну увійшло близько 46 тисяч російських військовослужбовців.

На думку експерта, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникати прямого втягування у війну. Сьогодні Мінськ зацікавлений у поступовому виході з міжнародної ізоляції та пом’якшенні санкційного тиску. Зокрема, частина обмежень уже почала зніматися з окремих білоруських компаній, що відкриває для влади Білорусі певні економічні перспективи.

Водночас Ступак не виключає, що Росія може посилити тиск на Мінськ. За його словами, Кремль здатний змусити Лукашенка до більш активної участі у війні, однак коли і чи станеться це взагалі — наразі спрогнозувати складно.

