Путин упорно давит на Лукашенко: озвучен неожиданный сценарий наступления из Беларуси

Вопрос возможной угрозы со стороны Беларуси регулярно возвращается в информационное пространство Украины и вызывает беспокойство среди граждан. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что подобные дискуссии возникают несколько раз в год, однако в настоящее время нет объективных признаков подготовки нового наступления с белорусской территории. По его словам, у украинской границы не наблюдается накопления российских или белорусских войск, тяжелой техники или создания ударных группировок.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что в настоящее время риск прямой агрессии со стороны Беларуси остается минимальным. В то же время, ситуация может измениться в любой момент, поэтому северное направление находится под постоянным контролем украинских и западных спецслужб. Мониторингом занимаются военная разведка, пограничники, а также международные партнеры Украины, которые отслеживают перемещение военных сил в приграничных районах.

Ступак подчеркнул, что серьезным сигналом для Украины могло бы стать сосредоточение у границы не менее пяти тысяч военных. Меньшие группировки, по его мнению, не представляют реальной угрозы масштабному вторжению. Для сравнения он напомнил, что в начале полномасштабной войны в 2022 году через территорию Беларуси в Украину вошли около 46 тысяч российских военнослужащих.

По мнению эксперта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избегать прямого втягивания в войну. Сегодня Минск заинтересован в постепенном выходе из международной изоляции и смягчении санкционного давления. В частности, часть ограничений уже начала сниматься с отдельных белорусских компаний, открывающих для властей Беларуси определенные экономические перспективы.

В то же время Ступак не исключает, что Россия может усилить давление на Минск. По его словам, Кремль способен заставить Лукашенко к более активному участию в войне, однако когда и произойдет ли это вообще — спрогнозировать пока сложно.

"Комментарии" уже писали , что европейским государствам необходимо готовиться к новым вызовам в сфере безопасности, ведь случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО могут повторяться все чаще. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью Euronews, комментируя недавние инциденты в Балтийском регионе.