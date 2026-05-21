logo_ukra

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Європу закликали терміново готуватися до найгіршого сценарію: озвучено тривожну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Європу закликали терміново готуватися до найгіршого сценарію: озвучено тривожну заяву

Міністр оборони Литви попередив про «високу ймовірність» нових інцидентів за участю безпілотників

21 травня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейським державам необхідно готуватися до нових викликів у сфері безпеки, адже випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО можуть повторюватися дедалі частіше. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв’ю Euronews, коментуючи нещодавні інциденти у Балтійському регіоні.

Європу закликали терміново готуватися до найгіршого сценарію: озвучено тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами литовського міністра, країни Балтії вже стикаються з новою безпековою реальністю, яка потребує швидкої адаптації як на національному, так і на загальноєвропейському рівні. Він наголосив, що ризик повторення подібних ситуацій із безпілотниками залишається дуже високим, тому державам необхідно посилювати системи контролю повітряного простору та взаємодію між союзниками.

Каунас підкреслив, що особливу роль у забезпеченні стабільності відіграє місія повітряної поліції НАТО в Балтійських країнах. На його думку, постійна присутність союзницької авіації є ключовим елементом стримування та швидкого реагування на потенційні загрози. Литва, за словами міністра, активно координує дії з партнерами по Альянсу, щоб гарантувати безпеку регіону.

Заява пролунала на тлі різкого збільшення кількості повітряних інцидентів у Балтії протягом останніх тижнів. У Литві ситуація викликала значний резонанс після масштабної повітряної тривоги, яка фактично паралізувала життя столиці.

Раніше повідомлялося, що Росія може навмисно спрямовувати українські безпілотники у бік країн Балтії, одночасно ведучи інформаційну кампанію проти Литви, Латвії та Естонії. Тим часом Міністерство закордонних справ Латвії вже вручило російському дипломату ноту протесту після того, як кілька дронів, що прибули з території РФ, були зафіксовані у прикордонних муніципалітетах країни.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел заявив, що спроби змусити Україну погодитися на мир із Росією на невигідних умовах можуть мати довготривалі та серйозні наслідки не лише для самої України, а й для всієї Європи. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини