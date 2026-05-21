Європу закликали терміново готуватися до найгіршого сценарію: озвучено тривожну заяву

Європейським державам необхідно готуватися до нових викликів у сфері безпеки, адже випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО можуть повторюватися дедалі частіше. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв’ю Euronews, коментуючи нещодавні інциденти у Балтійському регіоні.

За словами литовського міністра, країни Балтії вже стикаються з новою безпековою реальністю, яка потребує швидкої адаптації як на національному, так і на загальноєвропейському рівні. Він наголосив, що ризик повторення подібних ситуацій із безпілотниками залишається дуже високим, тому державам необхідно посилювати системи контролю повітряного простору та взаємодію між союзниками.

Каунас підкреслив, що особливу роль у забезпеченні стабільності відіграє місія повітряної поліції НАТО в Балтійських країнах. На його думку, постійна присутність союзницької авіації є ключовим елементом стримування та швидкого реагування на потенційні загрози. Литва, за словами міністра, активно координує дії з партнерами по Альянсу, щоб гарантувати безпеку регіону.

Заява пролунала на тлі різкого збільшення кількості повітряних інцидентів у Балтії протягом останніх тижнів. У Литві ситуація викликала значний резонанс після масштабної повітряної тривоги, яка фактично паралізувала життя столиці.

Раніше повідомлялося, що Росія може навмисно спрямовувати українські безпілотники у бік країн Балтії, одночасно ведучи інформаційну кампанію проти Литви, Латвії та Естонії. Тим часом Міністерство закордонних справ Латвії вже вручило російському дипломату ноту протесту після того, як кілька дронів, що прибули з території РФ, були зафіксовані у прикордонних муніципалітетах країни.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел заявив, що спроби змусити Україну погодитися на мир із Росією на невигідних умовах можуть мати довготривалі та серйозні наслідки не лише для самої України, а й для всієї Європи.