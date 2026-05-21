Мир з Путіним стане катастрофою: Україну попередили про вкрай небезпечний сценарій

Президент Чехії Петр Павел заявив, що спроби змусити Україну погодитися на мир із Росією на невигідних умовах можуть мати довготривалі та серйозні наслідки не лише для самої України, а й для всієї Європи. Про це він сказав під час відкриття 21-го безпекового форуму GLOBSEC у Празі 21 травня.

Глава чеської держави наголосив, що підтримка України не повинна сприйматися як акт доброчинності. На його думку, це є стратегічною інвестицією у безпеку європейського континенту. Він підкреслив, що результат війни безпосередньо вплине на стабільність у регіоні: у разі успіху України безпекова ситуація в Європі зміцниться, тоді як примус до компромісного та невигідного миру створить ризики, з якими доведеться жити ще багато років.

"Підтримка України — це не благодійність. Це пряма інвестиція в безпеку Європи. Якщо Україна досягне успіху, Європа стане безпечнішою. Якщо ж Україну змусять погодитися на невигідний мир, усі ми житимемо з наслідками цього рішення десятиліттями", — наголосив Петр Павел.

Окремо президент Чехії звернув увагу на історичний досвід своєї країни у відносинах із Росією. Саме він, за його словами, формує нинішнє розуміння загроз і пояснює, чому питання України є ключовим для всієї архітектури європейської безпеки.

Павел також підкреслив, що Україна відіграє не лише оборонну роль, стримуючи агресію, а й активно впливає на трансформацію оборонного сектору Європи. Йдеться про розвиток військових технологій, зміну стратегічного мислення та переосмислення підходів до сучасної війни.

