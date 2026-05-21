Чи справді Куп'янськ вже звільнено від російських окупантів: у ЗСУ несподівано розчарували зізнанням

Інформація про нібито повний контроль ЗСУ над містом Куп’янськ Харківської області не відповідає реальному стану справ — у населеному пункті досі присутні російські окупаційні сили. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, напередодні в інформаційному просторі з’явилися некоректні інтерпретації заяв представників підрозділу "Хартія", що призвело до хибних висновків щодо ситуації в місті. Водночас військовий наголосив, що противник не припиняє спроб закріпитися або проникнути в Куп’янськ, зокрема з північного напрямку.

"Вимушений спростувати заяву “Хартії” — це, на жаль, просто неправда. Підрозділи ворога у місті все ще перебувають. Так, їхня кількість невелика, але вони є… Безпосередньо у Куп’янську продовжується тиск росіян на східному березі й тривають спроби інфільтрації на північ від міста", — зазначив Трегубов.

Він підкреслив, що російські групи, які намагаються проникнути в місто, здебільшого не досягають поставлених цілей і не отримують підкріплення. Водночас у самому Куп’янську фіксується присутність окремих малочисельних груп противника, які могли потрапити туди раніше, зокрема через інженерні комунікації.

За оцінками військових, у місті може перебувати від кількох до кількох десятків окупантів. Також періодично виявляються радіопереговори, що свідчать про активність противника. При цьому одна радіостанція може обслуговувати кількох осіб, тому точна кількість залишається змінною та складною для визначення.

Окремо речник повідомив, що активний тиск російських сил зберігається і на інших напрямках — зокрема Лиманському та Вовчанському, де бойова активність ворога також не зменшується.

