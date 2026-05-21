Действительно ли Купянск уже освобожден от российских кафиров: в ВСУ неожиданно разочаровали признанием

Информация о якобы полном контроле ВСУ над городом Купянск Харьковской области не соответствует реальному положению дел — в населенном пункте до сих пор присутствуют российские оккупационные силы. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, накануне в информационном пространстве появились некорректные интерпретации заявлений представителей подразделения "Хартия", что привело к ложным выводам о ситуации в городе. В то же время, военный подчеркнул, что противник не прекращает попыток закрепиться или проникнуть в Купянск, в частности с северного направления.

"Вынужден опровергнуть заявление Хартии — это, к сожалению, просто неправда. Подразделения врага в городе все еще находятся. Да, их количество невелико, но они есть… Непосредственно в Купянске продолжается давление россиян на восточном берегу и продолжаются попытки инфильтрации к северу от города", — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что российские группы, пытающиеся проникнуть в город, в большинстве своем не достигают поставленных целей и не получают подкрепления. В то же время в самом Купянске фиксируется присутствие отдельных малочисленных групп противника, которые могли попасть туда раньше, в том числе через инженерные коммуникации.

По оценкам военных, в городе может находиться от нескольких до нескольких десятков оккупантов. Также периодически выявляются радиопереговоры, свидетельствующие об активности противника. При этом одна радиостанция может обслуживать несколько человек, поэтому точное количество остается переменным и сложным для определения.

Отдельно представитель сообщил, что активное давление российских сил сохраняется и на других направлениях — в частности Лиманском и Волчанском, где боевая активность врага также не уменьшается.

