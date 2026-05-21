Мир с Путиным станет катастрофой: Украину предупредили о крайне опасном сценарии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что попытки заставить Украину согласиться на мир с Россией на невыгодных условиях могут иметь длительные и серьезные последствия не только для самой Украины, но и всей Европы. Об этом он сказал во время открытия 21-го форума безопасности GLOBSEC в Праге 21 мая.

Глава чешского государства подчеркнул, что поддержка Украины не должна восприниматься как акт благотворительности. По его мнению, это стратегическая инвестиция в безопасность европейского континента. Он подчеркнул, что исход войны напрямую повлияет на стабильность в регионе: в случае успеха Украины ситуация с безопасностью в Европе укрепится, тогда как принуждение к компромиссному и невыгодному миру создаст риски, с которыми придется жить еще много лет.

"Поддержка Украины — это не благотворительность. Это прямая инвестиция в безопасность Европы. Если Украина добьется успеха, Европа станет безопаснее. Если же Украину заставят согласиться на невыгодный мир, все мы будем жить с последствиями этого решения десятилетиями", — подчеркнул Петр Павел.

Отдельно президент Чехии обратил внимание на исторический опыт своей страны в отношениях с Россией. Именно он, по его словам, формирует нынешнее понимание угроз и объясняет, почему вопрос Украины является ключевым для всей архитектуры европейской безопасности.

Павел также подчеркнул, что Украина играет не только оборонительную роль, сдерживая агрессию, но и активно влияет на трансформацию оборонного сектора Европы. Речь идет о развитии военных технологий, изменении стратегического мышления и переосмыслении подходов к современной войне.

