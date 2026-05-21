Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Европу призвали срочно готовиться к худшему сценарию: озвучено тревожное заявление

Министр обороны Литвы предупредил о «высокой вероятности» новых инцидентов с участием беспилотников

21 мая 2026, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейским государствам необходимо готовиться к новым вызовам в сфере безопасности, ведь случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство НАТО могут повторяться все чаще. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью Euronews, комментируя недавние инциденты в Балтийском регионе.

Фото: из открытых источников

По словам литовского министра, страны Балтии уже сталкиваются с новой реальностью безопасности, которая требует быстрой адаптации как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Он подчеркнул, что риск повторения подобных ситуаций с беспилотниками остается очень высоким, поэтому государствам необходимо усиливать систему контроля воздушного пространства и взаимодействие между союзниками.

Каунас подчеркнул, что особую роль в обеспечении стабильности играет миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии. По его мнению, постоянное присутствие союзнической авиации является ключевым элементом сдерживания и реагирования на потенциальные угрозы. Литва, по словам министра, активно координирует действия с партнерами по Альянсу, чтобы обеспечить безопасность региона.

Заявление прозвучало на фоне резкого увеличения количества воздушных инцидентов в Балтии за последние недели. В Литве ситуация вызвала значительный резонанс после масштабной воздушной тревоги, фактически парализовавшей жизнь столицы.

Ранее сообщалось, что Россия может специально направлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, одновременно ведя информационную кампанию против Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем Министерство иностранных дел Латвии уже вручило российскому дипломату ноту протеста после того, как несколько прибывших с территории РФ дронов были зафиксированы в пограничных муниципалитетах страны.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел заявил, что попытки заставить Украину согласиться на мир с Россией на невыгодных условиях могут иметь длительные и серьезные последствия не только для самой Украины, но и всей Европы.



