Путін визнав провал саміту зі США: чим відповів на мирні ініціативи України

Російський диктатор Володимир Путін фактично визнав, що зустріч із представниками США на саміті в Анкориджі (Аляска), що відбувся у серпні 2025 року, не принесла жодних конкретних домовленостей. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну Путін заявив, що Москва та Вашингтон не підписали жодних документів за підсумками переговорів. При цьому він стверджує, що Росія готова продовжити діалог зі США, спираючись на пропозиції, які обговорювалися під час саміту.

У ISW звертають увагу, що подібна риторика з'явилася після заяви державного секретаря США Марка Рубіо, який раніше також підтвердив відсутність будь-яких офіційних угод між сторонами. На думку експертів, Кремль намагається повернути переговорний процес до умов, які існували майже рік тому, незважаючи на те, що ситуація на фронті суттєво змінилася.

Аналітики зазначають, що за цей час Україна спромоглася звільнити частину окупованих територій, значно сповільнити російський наступ і посилити кампанію далекобійних ударів по об'єктах на території РФ, що змусило Москву перейти до більш оборонної моделі дій.

Крім того, в ISW повідомили, що Путін вперше публічно згадав дві пропозиції Києва щодо припинення вогню. За його словами, Україна пропонувала взаємну відмову від далекобійних ударів, а також тимчасове припинення бойових дій за межами чотирьох частково окупованих областей.

Однак російський лідер фактично відкинув обидві ініціативи, заявивши, що Москва не має наміру надавати Україні подібне порятунок. В ISW вважають, що це стало черговим підтвердженням: саме Київ продовжує пропонувати варіанти деескалації, тоді як Кремль послідовно відкидає кроки, які б наблизити закінчення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи готовий Путін викинути білий прапор: що відбувається після ударів України по Росії.



