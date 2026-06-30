Путин признал провал саммита с США: чем ответил на мирные инициативы Украины

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что встреча с представителями США на саммите в Анкоридже (Аляска), состоявшемся в августе 2025 года, не принесла никаких конкретных договоренностей. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления главы Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Во время интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что Москва и Вашингтон не подписали никаких документов по итогам переговоров. При этом он утверждает, что Россия готова продолжить диалог с США, опираясь на предложения, обсуждавшиеся во время саммита.

В ISW обращают внимание, что подобная риторика появилась после заявления государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее также подтвердил отсутствие каких-либо официальных соглашений между сторонами. По мнению экспертов, Кремль пытается вернуть переговорный процесс к условиям, существовавшим почти год назад, несмотря на то, что ситуация на фронте существенно изменилась.

Аналитики отмечают, что за это время Украина смогла освободить часть оккупированных территорий, значительно замедлить российское наступление и усилить кампанию дальнобойных ударов по объектам на территории РФ, что вынудило Москву перейти к более оборонительной модели действий.

Кроме того, в ISW сообщили, что Путин впервые публично упомянул два предложения Киева о прекращении огня. По его словам, Украина предлагала взаимный отказ от дальнобойных ударов, а также временное прекращение боевых действий за пределами четырех частично оккупированных областей.

Однако российский лидер фактически отверг обе инициативы, заявив, что Москва не намерена предоставлять Украине подобное "спасение". В ISW считают, что это стало очередным подтверждением: именно Киев продолжает предлагать варианты деэскалации, тогда как Кремль последовательно отвергает шаги, которые могли бы приблизить окончание войны.

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