Путін визначився зі справжніми планами: в Раді назвали єдиний шлях для України

Кречмаровская Наталия
Російська сторона неодноразово висувала вимоги до України щодо мирних переговорів та завершення війни. Нещодавно у Кремлі заявили, що мирний трек на паузі і знову почали звучати умови. Тепер вимагають, щоб ЗСУ вийшли з так званих “російських регіонів”. У Раді розповіли, як трактувати таку заяву з Кремля.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олег Дунда зауважив, що всім українцям хочеться завершення війни — щоб прокинутися, а війни вже немає.
Політик зауважив, що за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова українці мають покинути свої землі, а головне “землі наших людей” — так звані “російські регіони”. І в черговий раз Пєсков підкреслив, що вимога Москви офіційна, зауважив політик.
Народний депутат переконаний, що “тут ми маємо визнати свої пріоритети — що для кожного з нас важить наша земля, наші люди та наша держава”.
