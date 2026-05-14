Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін визначився зі справжніми планами: в Раді назвали єдиний шлях для України
Путін визначився зі справжніми планами: в Раді назвали єдиний шлях для України

Народний депутат Дунда розповів про справжні плани Путіна щодо України

14 травня 2026, 14:26
Кречмаровская Наталия

Російська сторона неодноразово висувала вимоги до України щодо мирних переговорів та завершення війни. Нещодавно у Кремлі заявили, що мирний трек на паузі і знову почали звучати умови. Тепер вимагають, щоб ЗСУ вийшли з так званих “російських регіонів”. У Раді розповіли, як трактувати таку заяву з Кремля. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда зауважив, що всім українцям хочеться завершення війни — щоб прокинутися, а війни вже немає. 

“Це наша така мрія. Але ми живемо в реальному світі і не потрібно самих себе обманювати, не потрібно шукати в мимоволі кинутих словах Путіна про те, що війна завершується, якусь істину або реальність. Там такого немає. Вони не хочуть завершення війни. Особисто він не хоче завершення війни. Як би нам це не хотілося”, — зазначив нардеп. 

Політик зауважив, що за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова українці мають покинути свої землі, а головне “землі наших людей” — так звані “російські регіони”. І в черговий раз Пєсков підкреслив, що вимога Москви офіційна, зауважив політик.

“А заради чого? Але, являється, за думкою Москви, не заради миру, а тільки щоб почати перемовний процес. Бо Херсон, Запоріжжя, Слов'янськ, Краматорськ – це лише раз. А подальші вимоги нам озвучують після того, як ми покинемо наших людей. І я боюся, що 2, 3, 4, 5 веде до фактичної втрати української державності”, — пояснив риторику Росії політик. 

Народний депутат переконаний, що “тут ми маємо визнати свої пріоритети — що для кожного з нас важить наша земля, наші люди та наша держава”.

“Я думаю, що кожен з нас знає відповідь на це питання. Це є частина в нас, яку ми будемо оборонити та захищати. І врешті-решт це ми розшматуємо РФ”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що у Лаврова не можуть забути феєричний указ Зеленського.




Джерело: https://www.facebook.com/reel/953032067517288
