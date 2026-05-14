Путин определился с настоящими планами: в Раде назвали единственный путь для Украины

Российская сторона неоднократно выдвигала требования к Украине по мирным переговорам и завершению войны. Недавно в Кремле заявили, что мирный трек на паузе и снова начали звучать условия. Теперь требуют, чтобы ВСУ вышли из так называемых "российских регионов". В Раде рассказали, как трактовать такое заявление из Кремля.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что всем украинцам хочется завершение войны – чтобы проснуться, а войны уже нет.

"Это наша такая мечта. Но мы живем в реальном мире и не нужно самих себя обманывать, не нужно искать в невольно брошенных словах Путина о том, что война завершается, какую-то истину или реальность. Там такого нет. Они не хотят завершения войны. Лично он не хочет завершения войны. Как бы нам это ни хотелось", — отметил он.

Политик отметил, что по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова украинцы должны покинуть свои земли, а главное "земли наших людей" — так называемые "российские регионы". И в очередной раз Песков подчеркнул, что требование Москвы официальное, отметил политик.

"А ради чего? Но, оказывается, по мнению Москвы, не ради мира, а только чтобы начать переговорный процесс. Потому что Херсон, Запорожье, Славянск, Краматорск — это только раз. А дальнейшие требования нам озвучивают после того, как мы покинем наших людей. И я боюсь, что 2, 3, 4, 5 ведет к фактической потере украинской государственности”, — объяснил риторику России политик.

Народный депутат убежден, что "здесь мы должны признать свои приоритеты — что для каждого из нас важна наша земля, наши люди и наше государство".

"Я думаю, что каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Это часть у нас, которую мы будем оборонять и защищать. И в конце концов это мы растерзаем РФ", — подытожил он.

