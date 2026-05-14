Путин определился с настоящими планами: в Раде назвали единственный путь для Украины

Кречмаровская Наталия
Российская сторона неоднократно выдвигала требования к Украине по мирным переговорам и завершению войны. Недавно в Кремле заявили, что мирный трек на паузе и снова начали звучать условия. Теперь требуют, чтобы ВСУ вышли из так называемых "российских регионов". В Раде рассказали, как трактовать такое заявление из Кремля.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Олег Дунда отметил, что всем украинцам хочется завершение войны – чтобы проснуться, а войны уже нет.
Политик отметил, что по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова украинцы должны покинуть свои земли, а главное "земли наших людей" — так называемые "российские регионы". И в очередной раз Песков подчеркнул, что требование Москвы официальное, отметил политик.
Народный депутат убежден, что "здесь мы должны признать свои приоритеты — что для каждого из нас важна наша земля, наши люди и наше государство".
