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Путін вирішив розпочати новий наступ на Київ: у ГУР приголомшили заявою про терміни

Наразі Росія не має необхідного угруповання для масштабного наступу на Київщину чи Чернігівщину, однак після нової мобілізації ситуація може змінитися

18 серпня 2026, 08:00
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Клименко Елена

Росія наразі не має необхідного угруповання військ для нового масштабного наступу на Київщину чи Чернігівщину. Однак у Головному управлінні розвідки не виключають, що такий сценарій може стати реальністю за певних умов. Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, "наразі ознак готовності Росії до нового наступу на Київщину чи Чернігівщину немає", однак теоретично така операція можлива.

Путін вирішив розпочати новий наступ на Київ: у ГУР приголомшили заявою про терміни

Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових факторів може стати нова мобілізація в Росії. Представник української розвідки наголосив, що підготовку до такого кроку буде важко приховати. Водночас указ президента РФ Володимира Путіна, який регулює проведення мобілізаційних заходів, залишається чинним.

"Така операція залежатиме від внутрішніх факторів у країні-агресорці", – зазначив Скібіцький. 

За його словами, перед виборами російське керівництво може намагатися показати населенню хоча б локальні військові успіхи. Після виборів у Кремлі може виникнути потреба у новому поповненні армії.

У ГУР також звертають увагу на досвід 2022 року. Після оголошення часткової мобілізації Росії знадобилося кілька місяців, щоб підготовлені підрозділи почали повноцінно з'являтися на фронті.

"У випадку нової мобілізації Росії може знадобитися кілька місяців для формування та підготовки достатньо потужного ударного угруповання", – пояснив генерал.

Тому за несприятливого для України розвитку подій потенційне формування такого угруповання може відкрити Росії можливість для наступальної операції з півночі ближче до лютого 2027 року.

Водночас у ГУР підкреслюють: зараз передумов для такого наступу немає, а необхідного угруповання російських військ на півночі не сформовано.

Портал "Коментарі" вже писав, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські безпілотники іноді опиняються в повітряному просторі країни випадково, однак частина таких випадків може бути навмисною. Про це вона сказала 17 серпня в ефірі Teleradio Moldova, коментуючи неодноразові порушення молдовського повітряного простору.



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