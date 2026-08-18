Путин решил начать новое наступление на Киев: в ГУР ошеломили заявлением о сроках

У России пока нет необходимой группировки войск для нового масштабного наступления на Киевщину или Черниговщину. Однако в Главном управлении разведки не исключают, что такой сценарий может стать реальностью при определенных условиях. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, "пока признаков готовности России к новому наступлению на Киевщину или Черниговщину нет", однако теоретически такая операция возможна.

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Одним из ключевых факторов может стать новая мобилизация в России. Представитель украинской разведки подчеркнул, что подготовку к такому шагу будет сложно скрыть. В то же время указ президента РФ Владимира Путина, регулирующий проведение мобилизационных мероприятий, остается в силе.

"Такая операция будет зависеть от внутренних факторов в стране-агрессорке", — отметил Скибицкий.

По его словам, перед выборами российское руководство может пытаться показать населению хотя бы местные военные успехи. После выборов в Кремле может потребоваться новое пополнение армии.

В ГУР также обращают внимание на опыт 2022 года. После объявления частичной мобилизации России потребовалось несколько месяцев, чтобы подготовленные подразделения стали полноценно появляться на фронте.

"В случае новой мобилизации России может потребоваться несколько месяцев для формирования и подготовки достаточно мощной ударной группировки", — пояснил генерал.

Поэтому при неблагоприятном для Украины развитии событий потенциальное формирование такой группировки может открыть России возможность наступательной операции с севера ближе к февралю 2027 года.

В то же время в ГУР подчеркивают: сейчас предпосылок для такого наступления нет, а необходимая группировка российских войск на севере не сформирована.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Молдовы Мая Санду заявила, что российские беспилотники иногда оказываются в воздушном пространстве страны случайно, однако часть таких случаев может быть умышленной. Об этом она сказала 17 августа в эфире Teleradio Moldova, комментируя неоднократные нарушения молдавского воздушного пространства.